Тренд «Батьки»: Когда Зеленский станет Лукашенко?

В 1994 году популист Лукашенко предвосхитил появления комика Зеленского. В последующие годы популизм стал мировым трендом и обыденность нашего мира.

Трон под Александром Лукашенко зашатался. Белорусский правитель явно не выглядит так уверенно, как во время предыдущих «избирательных кампаний». О необходимости смены власти заговорили даже те, кто до последнего времени не подозревал, что власть вообще меняется, пишет на страницах издания «Грани.Ru» журналист и публицист Виталий Портников.

«И вопрос даже не в том, выиграет Лукашенко выборы или нет, мы то все прекрасно понимаем, что это – никакие не выборы, что в Беларуси не было никаких выборов с 1994 года. А в том, что произойдет после его бесславной «победы», – пишет публицист.

Но, опять-таки – дело не только в том, пойдет ли белорусский правитель на разгон протестов и насколько массовыми будут протесты против возможной фальсификации выборов президента страны.

«Вопрос в том, что будут делать белорусы, если им удастся избавиться от опостылевшего диктатора», – отмечает Портников.

Много лет назад один мой знакомый чешский журналист, сделавший неплохую карьеру во времена позднего социализма, но не вписавшийся в новые реалии, с горечью говорил мне, что его соотечественники превратились в «маленьких Клаусов», имея ввиду тогдашнего главу правительства своей страны.

«Я не стал спорить, кем на самом деле стали чехи – а среди них было немало как «маленьких Клаусов», так и «маленьких Гавелов», я лишь отметил, что они перестали быть «маленькими Гусаками». А это уже немало», – подчеркивает Портников.

За почти три десятилетия правления бессменного президента миллионы белорусов стали «маленькими Лукашенко», даже не представляющими себе, что мир выглядит не так, как его представляет себе хозяин Беларуси.

«Более того, Лукашенко и стал президентом именно потому, что его представление о мире в 1994 году совпадало с представлениями большинства его соотечественников – и потом он подгонял реальность под эти инфантильные представления», – отмечает Портников.

В 1994 году в Беларуси произошло то, что потом станет модным трендом во многих странах мира – победа детства над ответственностью, желание изменить мир в угоду своему непониманию мира, а не развиваться, чтобы стать частью цивилизации, стремление остановить время.

«Произошло то, что после победы в Украине в 2019 году подражающего Лукашенко комика Владимира Зеленского окрестят точным словечком «клоунократия», – подчеркивает Портников.

Лукашенко – такой же комик, только постаревший и с кровью на руках.

Вопрос не в том, могут ли избавиться белорусы от Лукашенко.

Вопрос в том, способны ли они повзрослеть. Достаточно ли среди них тех, кто не просто не хочет быть «маленьким Лукашенко», но и не хочет стать «маленьким Путиным».

«Потому что только в этом случае у людей, три десятилетия остававшимися заложниками колхозного дракона, появится шанс самим стать хозяевами своего будущего», – подытожил Портников.