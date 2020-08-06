Украина может использовать Беларусь против России

Беларусь стоит в шаге от пропасти, либо взберется плато, и Украина в этом пасьянсе будущего может сыграть не последнюю роль.

Накануне президент Владимир Зеленский обсудил с президентом Беларуси Александром Лукашенко выдачу Украине задержанных боевиков, воевавших на Донбассе, пишет на страницах издания «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Глава Беларуси Александр Лукашенко пообещал способствовать экстрадиции российских наемников на территорию Украины, сообщил журналист Дмитрий Гордон после разговора с Лукашенко.

«Беларуское ристалище и Украина: Беларусь стоит в шаге от пропасти либо плато и Украина в этом пасьянсе будущего может сыграть не последнюю роль», – пишет военно-политический обозреватель.

Коваленко считает, что в нынешних условиях у Украины появляется шанс использовать Беларусь в своей борьбе с российской агрессией.

«У нас нет ни вечных союзников, ни постоянных врагов, но постоянны и вечны наши интересы, и защищать их – наш долг.» – цитирует Коваленко Генри Джона Темпла Палмерстона.

Генри Джон Темпл Палмерстон – знаменитый английский государственный деятель, долгие годы руководил обороной, затем внешней политикой Великобритании, а так же был премьер-министром.

«Это его высказывание очень часто приписывают другому легендарном британскому политику – Уинстону Черчиллю…», – отмечает Коваленко.

Большая политика это не просто игра. И за прошедший год президент Украины Владимир Александрович Зеленский понял это куда лучше, чем кто либо другой и уверен, что он, понимает сейчас Петра Алексеевича Порошенко, экс-президента Украины, опять же, как никто либо другой.

«Но, время шуток прошло, настали куда более жесткие времена, для куда более решительных действий и решений», – подчеркивает Коваленко.

А потому, уверен Коваленко, на Банковой должны прекрасно понимать и то, что нынешний август для Украины, не менее горячий и судьбоносный месяц, нежели для соседней к нам и будем откровенны – дружественной и братской, Беларуси, в вопросах нашего будущего.

«Но, обо все по порядку», – подчеркивает Коваленко.

Накануне, как напоминает Коваленко, состоялся разговор между Владимиром Зеленским и Александром Лукашенко, относительно выдачи Украине задержанных в Беларуси наемников ЧВК «Вагнер», которые принимали участие в боевых действиях на оккупированной части Донбасса.

«И не только…», – отмечает Коваленко.

Владимир Зеленский подчеркнул: «Надеюсь, что все подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности согласно с действующими международно-правовыми документами».

И это очень важный момент, в двухсторонних отношениях между Украиной и Беларусью, если не учитывать диссонирующего факта.

«Владимир Зеленский, звонит Александру Лукашенко, и просит выдать Украине российских боевиков, которые намеревались дестабилизировать РБ, в то время как в Киеве скрываются беларуские агенты Кремля, которые при ином развитии событий и при иных сценариях, должны были дестабилизировать Беларусь», – подчеркивает Коваленко.

В данном случае я говорю не только о рестораторе Вадиме Прокопьеве, который в большей степени раздражитель и информационный провокатор, сколько о Валерии Цепкало, появившемся в столице Украины сразу после того как неделю с лишним получал инструктаж в Москве, якобы скрываясь в «демократичной» России от тоталитарного минского режима.

Беларусь сейчас шатают, и максимально интенсивно, отчаянно и более того – остервенело.

«И удивительно, что в Украине, стране которая никогда от Беларуси не получала сигналов угрозы, сейчас оседают именно те «тяжелые элементы», которые не только имеют привязку к Москве, но и играют важную роль в хаотизации как наших двусторонних отношений, так и в целом страны, которая гарантирует нам безопасность с северных рубежей», – отмечает Коваленко.

И если этого здесь не поняли до сих пор, то сейчас, самое время определиться, на чьей мы стороне.

«На стороне действующей власти РБ, у которой великое множество грехов и недостатков, но надежной для безопасности наших северных рубежей, или продолжим играть «демократичную» игру вслепую, которая прикрывает тех, кто кормится не просто с рук Кремля, но кто уже в сентябре, допустит к нашим границам с Севера еще оде пару-тройку дивизий ВС РФ», – подчеркивает Коваленко.

Это большая политика, стратегия и тактика. Президенту Украину еще четыре года не в простых условиях выполнять свои обязанности.

«Будут ли эти четыре года проведены в условиях равноценной угрозы с Востока и Севера страны, что в два раза повышает затрату ресурсов, или же пройдут они в лайт режиме, до момента когда можно будет спокойно выдохнуть?», – подытожил Коваленко.