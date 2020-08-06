Сигнал Зеленскому: зачем в США трясут Коломойского

Что стоит за обысками в американских офисах Коломойского? Такого еще не было даже в разгар противостояния по Привату в 2016 году.

ФБР США проводит обыски в американских офисах олигарха Игоря Коломойского в Кливленде и Майами. 4 августа в американском Кливленде агенты ФБР провели обыски компании Оптима менеджмент Груп в бизнес-центре One Clevelend Center, пишет на своей странице в Facebook главный редактор издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов.

«По словам агента ФБР Викки Андерсон, ордер на обыск также выдан в Майами», – пишет главред.

Правоохранительные органы США длительное время осуществляют расследование против Коломойского, однако впервые проводят такие масштабные следственные действия в офисах олигарха, такого еще не было даже в разгар противостояния по Привату в 2016-м. Это не просто проблемы для комплайенса Коломойского – это прямой удар, демонстрация, что Коломойский – нежелательная персона.

«Теперь проблемы могут начаться и у других структур, которые связаны с Коломойским, и с его структурами», – отмечает Бутусов.

Очевидно, этот шаг является публичным и политическим, чтобы дать сигнал президенту Владимиру Зеленскому, опорой которого и деловым партнером Коломойский является до сих пор.

ФБР США проводит обыски в американских офисах олигарха Игоря Коломойского в Кливленде и МайамиСегодня в американском… Geplaatst door Юрий Бутусов op Dinsdag 4 augustus 2020

«США показывают, что неисполнение обязательств по программе МВФ и кадровые перестановки во власти они связывают с действиями Коломойского, и не допустят его усиления», – подчеркивает Бутусов.

Все это значит, что Вашингтон не собирается смотреть сквозь пальцы на продолжение кампании Коломойского по возврату Приватбанка.

«Это также сигнал, что Америка остается ключевым игроком украинской политики», – подытожил Бутусов.