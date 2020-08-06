Ермак с Кравчуком сделают на Донбассе Приднестровье

Очередная перемена в «нормандском формате» и в минских переговорах – это очередная московская игра. Что теперь изменится в минском процессе?

В процессе переговоров нежелательно появление в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) лиц, не владеющих «материальной частью». Особенностью этого процесса является дипломатический формат, имеющий определенные ритуалы, процедуры, процессы, основанные как на писаных, так и на обычных вещах, пишет на своей страницах в «Нового Времени» экс-представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске, бывший посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный.

«Нормандский процесс базируется на договоренностях. В нем очень редко встречаются юридически сильные документы. И с самого начала появления и Минска-1, особенно Минска-2 и ключевые составляющие мероприятий, это все – не документы, это – договоренности», – пишет дипломат.

Поэтому особое значение и в Минском процессе, и в нормандском формате, имеет протяженность.

«Обратите внимание, с российской стороны в переговорном процессе с самого начала одни и те же лица, например, Азамат Кульмухаметов. Появление первых лиц в этом случае имеет ритуальный характер», – отмечает Бессмертный.

Таким образом, российская сторона сохраняет эту преемственность, в процессе договоренностей сохраняет эту историческую память, позволяющую при кардинальной ломке фигур и процесса с другой стороны, очень быстро использовать это в свою пользу.

«И так в дипломатическом процессе многие работают. Особенно славятся китайская и индийская школа дипломатии. Поэтому здесь надо быть очень осторожным и готовить кадровую ротацию», – подчеркивает Бессмертный.

С избранием президентом Украины Зеленского состоялись головокружительные перемены не только в Нормандском, но и в Минском процессах. Фигура Ермака очень легко торпедировала технологические и политические составляющие этого процесса с украинской стороны.

«Как обычно это делается? В любом формате (политическом, международном) есть несколько составляющих», – отмечает Бессмертный.

Высокий первый – уровень глав государств, второй, на ступеньку ниже – уровень глав правительств, еще на ступеньку ниже – уровень министров иностранных дел, и еще ниже – уровень руководителей политических департаментов (в Украине это может быть уровень заместителей министра).

«На каждый из этих уровней расписаны определенные функции и они несут на себе определенные обязательства. Теперь представьте себе, что ни с того ни с сего, под давлением российской стороны, появляется какой-то институт в этом процессе – политических советников глав государств», – подчеркивает Бессмертный.

До последнего момента в Украине не понимали, что это такое. Будучи президентом, Порошенко эти обязательства возложил на министра иностранных дел, и Климкин это умело использовал.

«Надо сказать, что будучи министром он, скорее, выполнял функции советника главы государства по внешнеполитическим вопросам, чем министра. Но это уже «заслуги» Петра Порошенко», – подчеркивает Бессмертный.

«Что такое появление Ермака в этом процессе? Оно разрушило устоявшиеся технологии, функции, и, фактически, все те наработанные моменты, на которых базировалась позиция украинской стороны», – добавил он.

Россия добилась цели – разрушила украинскую позицию, и, хуже всего, этим обострила ситуацию внутри Украины между главой государства и обществом. Думаю, в том числе, и замена руководителя офиса Зелинского была обусловлена тем, что Москва согласилась на диалог с Ермаком.

«Очередная перемена – это очередная московская игра. Пока кто-то будет входить в курс дела, Москва вытащит из него определенные договоренности, которые, разумеется, будут остановлены украинским обществом. Но Москва будет на этом играть», – отмечает Бессмертный.

Вспомните хотя бы нынешние заявления о переговорном процессе с Луганском и Донецком.

«Не нахожу слов, чтобы охарактеризовать эту инициативу на данном этапе», – подчеркивает Бессмертный.

Потому совершенно ясно, что нам пора забывать о термине «реинтеграция». Тот временной срок, когда можно было использовать этот тезис, прошел.

«Скорее, на этом этапе я бы предлагал «сосуществование». Максимально, чтобы я сделал сейчас – это определенную программу по переселению лояльных Украине людей на территорию, контролируемую правительством Украины», – подытожил Бессмертный.