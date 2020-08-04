Захват заложников в Киеве: пляски цыган с медведями

В Киеве очередной захват заложников на который обратили внимание масс-медиа, представляющие интересы одного и того же пророссийского политика.

Итак, в Украине опять захват заложников. Опять террорист угрожающий взорвать себя и всех окружающих, на сей раз не гранатой, а бомбой, пишет на страницах издания «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Произвол, бандитизм и разгул терроризма…», – пишет военно-политический обозреватель.

«Однако, давайте без лишних эмоций и трезво рассудим, что в эти несколько часов на самом деле происходило?», – добавил он.

Некая особа, азиатской наружности, в бизнес центре Леонардо в столице Украины, захватывает филиал АО «Универсал банка». Это, по счету, уже третий подряд за последнее время захват заложников, что для Украины явление просто из ряда вон выходящее.

«Но, не отвлекаемся на периодичность, а обращаем внимание на то, что первыми на месте захвата заложников оказываются журналисты таких гибридных масс-медиа как «ZiK», «Вести.UA», «НАШ», «112»…», – отмечает Коваленко

Представители этих же масс-медиа и получили возможность начать эфир с террористом, в ходе которого он был обезврежен, а до того, захват заложников комментировали весьма забавные эксперты, например, Анатолий Шарий. Знатный и совершенно не ангажированный эксперт!

«Интересно и то, что террористом оказался гражданин Узбекистана Каримов Сухроб Рахматович, у которого в Facebook всего 18 друзей, большинство из которых проживают в Москве», – подчеркивает Коваленко.

«А теперь, сложим этот пазл воедино и, что же мы получим?», – уточняет он.

Узбек, перебравшийся из Москвы в Киев, что там, что здесь, к успеху не пришедший, захватывает заложников. При этом становится героем телеканалов владельцем которых является либо один и тот же медиамагнат Виктор Медведчук, либо находящихся в тематическом и мировоззренческом симбиозе друг с другом.

«И сдаться террориста, конечно же, начинает убеждать в последнее время заполонивший медиа-эфир Украины Анатолий Шарий… Ничего не упустил?», – отмечает Коваленко.

«Ах, да, единственная вразумительная запись Каримова в Facebook – угрозы объявления джихада», – добавил он.

Как бы тут вообще ИГИЛом не запахло. Хотя, в российском сегменте СМИ этот нарратив должен по идее начать раскручиваться. А потому, даже не удивлюсь, что у нашей старой знакомой, Катерины Сергацковой, опять появится возможность накидать еще немного фейков под аккомпанемент событий, называя Украину «перевалочной базой ИГИЛ».

«А потому, дамы господа, делаем выводы. Что будет Каримову за его поступок? Уж точно электрический стул и колонии ГУЛАГа не светят, а вот заработать он на этом хулиганском поступке смог получше, чем за год махания метлой в Москве», – подчеркивает Коваленко.

За такое дело не грех и в обезьяннике посидеть, для людей невидящих иных перспектив своего бренного существования.

«С другой стороны, для тех политических сил, что курируют телеканалы-передовики по оперативности, а так же их гибридных покровителей, это не только возможность кинуть камень в огород нынешней власти и правоохранительных органов, но и раскрутить давно забытую пластинку про ИГИЛ», – отмечает Коваленко.

Куда не глянь, а КПД для наших гибридных соседей и их марионеток внутри Украины – безграничный!

«Собственно, ответ на вопрос «что в эти несколько часов на самом деле происходило?», надеюсь, получен? Делаем выводы», – подытожил Коваленко.