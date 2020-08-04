Минские переговоры: Кравчук подставит Фокина

Кравчук сделал заявление изменение кадровом состава украинской делегации на переговорах с Россией в Минске. Он хочет включить в состав делегации Фокина.

Стремление первого президента Украины Леонида Кравчука включить в состав переговорщиков в ТКГ первого премьера нашей страны Витольда Фокина, на первый взгляд, выглядит странно, пишет на страницах издания «Espreso.TV» журналист и публицист Виталий Портников.

«Но это только для тех, кто уже давно забыл стиль Кравчука в политике и взаимоотношения Леонида Макаровича и Витольда Павловича», – пишет публицист.

Кравчук своей готовностью участвовать в работе ТКГ преследует несколько целей.

«И это вовсе не желание удовлетворить прихоти Виктора Медведчука, как думают многие. И вовсе не желание удовлетворить прихоти Владимира Зеленского, как думает Зеленский», – отмечает Портников.

В этой жизни Кравчука не интересуют ни Медведчук, ни Зеленский. Последние 86 лет Кравчука в этой жизни интересует только сам Кравчук.

«А последние 30 лет – еще и историческая роль Кравчука», – подчеркивает Портников.

Кравчук хочет доказать, что все еще остается лучшим украинским политиком – он всегда был такого о себе мнения.

«Что он способен разрешить конфликт, который выглядит неразрешимым. Что он профессиональнее и удачливее Кучмы. Но при этом он не хочет рисковать своей исторической репутацией», – отмечает Портников.

Для того, чтобы делать примирительные заявления, которые могу понравиться Кремлю или контактировать с марионетками России на Донбассе, Кравчуку нужен Фокин. Он всегда подставлял Фокина тогда, когда не мог определиться с решением.

«И тогда, когда речь шла об экономических проблемах страны, и во взаимоотношениях с Москвой. Так было и после провозглашения независимости, когда Кравчук послал Фокина подписывать соглашение об Экономическом союзе советских республик», – подчеркивает Портников.

Фокин в последний момент сбежал из Кремля, его полномочия остались непроясненными. Но он был в Москве, что позволило вплоть до референдума 1 декабря сохранять иллюзию, что Украина никуда не денется.

«А Кравчук ничем не рисковал и в своей предвыборной президентской кампании выступал как защитник Акта о независимости. А потом поехал в Беловежскую пущу. В этом – весь он», – отмечает Портников.

«Почему на такую неблаговидную роль соглашается Фокин? Не от большого ума», – добавил он.

Но Фокин – банальный советский чиновник, который ничего никогда не понимал в политике, а в 1992 году вообще перестал ею заниматься. За эти годы Фокин окончательно превратился в скучного советского пенсионера, который воспринимает жизнь сквозь российскую телевизионную призму.

«Именно поэтому он так удобен Кравчуку. Один раз Леонид Макарович Витольда Павловича уже использовал. И он всегда готов повторить», – подытожил Портников.