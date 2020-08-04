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Дорожное строительство при Зеленском подорожало в 2-3 раза

Аферизм команды президента Зеленского.

Экс-министр инфраструктуры Омелян детально проанализировал нынешние проекты по строительству и ремонту дорог в Украине. Выводы эксперта неутешительны.

При президенте Владимире Зеленском в Украине резко выросла стоимость строительства и ремонта одного километра автомобильной дороги, пишет Telegram-канал «ЗеФакТи» ссылаясь на информацию, которую опубликовал на своей странице в Facebook экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян.

«При власти Зеленского 1 км дорог в среднем подорожал на 57%, а на отдельных тендерах подорожал в 2-3 раза!», – пишет редакция Telegram-канала.

Далее приводится стоимость одного километра в проекте «Большая стройка». Рост стоимости составил более 50%, и это при стабильной гривне и подешевевшем битуме.

«Итак, 1 км дорог проекта «Большая стройка» в среднем подорожал на 57%! И это при том, что гривна стабильна, а битум, основная составляющая строительства асфальтобетонных дорог – подешевел на 30-40%!», – отмечает редакция Telegram-канала.

При это следует особо отметить рост стоимости самих проектов строительства дорог – они составили 200-300%.

«На отдельных тендерах заметно подорожание в 2-3 раза !! Например, в Днепропетровской области, где стоимость 1 км бетонной дороги первой категории подскочила с 108 млн в 2019 до почти 200 млн грн / км в 2020!», – подчеркивает редакция Telegram-канала.

«Или цена некоторых территориальных дорог с 10 млн грн/км в 2019 стала «неожиданно» 30 млн грн/км», – добавляет редакция Telegram-канала.

При этом следует учитывать, что большинство проектов строительства дорог были профинансировано в предыдущие годы.

«О том, что значительная часть работ большинства дорогих проектов профинансировано в предыдущие годы, что должно было сократить расходы на них в 2020 году – мы уже не говорим!», – отмечает редакция Telegram-канала.

Далее Telegram-канал «ЗеФакТи» ссылается на более подробную информацию опубликованную экс-министром инфраструктуры Владимиро Омеляном.

Документы опубликованные Омеляном.
Документы опубликованные Омеляном.
Документы опубликованные Омеляном.
Документы опубликованные Омеляном.
Документы опубликованные Омеляном.
Документы опубликованные Омеляном.
Документы опубликованные Омеляном.
Документы опубликованные Омеляном.
Документы опубликованные Омеляном.
Документы опубликованные Омеляном.
Документы опубликованные Омеляном.
Документы опубликованные Омеляном.
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«Поскольку нас ежедневно пытаются затянуть информационными сенсациями в параллельную реальность, давайте вернемся к профессиональным вопросов», – пишет экс-министр.

«Начнем с классического – Где Дороги ?!», – уточняет он.

На сегодня Зеленский постоянно рассказывает о своем так называемый проект «Большая стройка», в рамках которого строится все, даже то, что было построено до Зеленского.
черкивает Омелян
«И действительно все в пределах медийной части проекту впечатляет: количество объектов строительства, количество выделенных денег на строительство и многое другое», – отмечает Омелян.

Но следует особо отметить, что самое поразительное – это стоимость и цинизм заявлений Зеленского о достижениях в строительстве дорог.

«Для того чтобы было понятно, что я имею в виду, следует вспомнить, что мы получили от Януковича, а именно: миллиардные долги за выполненные и неоплаченные работы в 2012-13 гг.», – подчеркивает Омелян.

«Полуживой, без финансирования Укравтодор и фактически ни одной компании, способной быстро, много и качественно строить. Залей в 2014 году Украина деньгами – строить было некому. 1 км капитальным ремонтом в 2015 году мы проходили через неделю, а уже в 2018 – в сутки!», – уточнил он.

Как и не было тогда фактически никакой готовой проектно-сметной документации. 97% отремонтированной Азаровым дорожной инфраструктуры вдруг оказались 95% непригодными к эксплуатации путей.

Можно сказать, что когда «телевизор выключили – дорог не стало!».

«В 2015 году мы смогли начать проект «таможенный эксперимент», который позволил направить 50% от перевыполнения общего объема ежемесячных индикативных показателей поступлений таможенных платежей», – отмечает Омелян.

«Первое минимальное финансирование мы смогли обеспечить лишь в 2016 году – 13,9 млрд грн, но более 50% от этих средств было направлено на погашение долгов власти Януковича», – уточнил он.

С 2018 – запущен Государственный дорожный фонд, финансирование которого, начиная с 2018 года росло, и с 2020 года мало составлять не менее 75 млрд грн ежегодно.

«Более того, прежде чем Государственный дорожный фонд должен заработать на полную мощность в 2020 (но, к сожалению, вместо 100% от акциза на топливо в этом году направлено лишь 88%) не смогли обеспечить финансирование за счет отдельных статей бюджета отдельные важные проекты», – подчеркивает Омелян.

В частности, среди таких проектов Омелян выделяет:

• Улучшение состояния автомобильной дороги Н-31 Днепр-Царичанка-Кобеляки – Решетиловка, это первый в Украине проект по строительству бетонной дороги.

• Улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования по маршруту Львов – Тернополь – Умань; Белая Церковь – Одесса – Николаев – Херсон, проект который объединил восток и запад Украины.

• Улучшение состояния автомобильной дороги Харьков – Ахтырка, вместо убитой дороги, построено современную и безопасную дорогу.

• Улучшение состояния автомобильной дороги М-15 Одесса-Рени, важный транспортный проект благодаря которому обеспечен транспортный коридор, объединяющий Одессу, Рени и движение в Молдову, Румынию и Болгарию. Впервые с 1960-х!

«Доходило до анекдотических случаев, когда мы ремонтировали пути в Тернопольской области, которые строились еще за императора и за 100 лет только раз видели капитальный ремонт», – отмечает Омелян.

Несмотря на финансовый кризис и войну на востоке Украины при Омеляне за 4 года (2016-2019) смогли обеспечить ремонт и строительство около 9250 км дорог и это не считая мелкого (ямочного) ремонта дорог. На это нам понадобилось 105 млрд грн (приведена сумма без учета средств, направленных на выплату кредитов привлеченных в предыдущие годы).

«Что мы имеем на сегодняшний день под проектом «Большая стройка», которым так гордится господин Зеленский?», – подчеркивает Омелян

«Это присвоение почти всех вышеупомянутых проектов, некоторые проекты открыты даже повторно, Государственный дорожный фонд не 75 млрд + 10 млрд на территориальные дороги как планировалось, а лишь около 62 млрд грн», – добавил он.

Правда, дополнительно на дороги решили потратить 35 млрд средств.

«Сначала это должны быть средства за счет выигрыша у Газпрома, но их съела экономический кризис Гончарука-шныряли. Поэтому эти деньги направили из специального фонда по борьбе с COVID-19 (больницы «подождут»)», – отмечает Омелян.

Отдельно решили привлечь 19,274 млрд грн кредитных денег, которые в последующие годы придется возвращать, а это создаст дополнительную нагрузку на Дорожный фонд, начиная с 2021.

«Итак, в целом предполагается выделить 115,6 млрд грн», – подчеркивает Омелян.

«Интересно то, что за эти средства планируется построить (отремонтировать) около 6500 км дорог, довольно странно, ведь мы в свое время за 105 млрд грн построили (отремонтировали) 9250 км, так что 1 км дорог проекта «Большая стройка» в среднем подорожал на 57%!», – добавил он.

Далее экс-министр подчеркивает, что «и это при том, что гривна стабильна, а битум, основная составляющая строительства асфальтобетонных дорог – подешевел на 30-40%!».

«На отдельных тендерах заметно подорожание в 2-3 раза !! Например, в Днепропетровской области, где стоимость 1 км бетонной дороги первой категории подскочила с 108 млн в 2019 до почти 200 млн грн / км в 2020!», – отмечает Омелян.

«Или цена некоторых территориальных дорог с 10 млн грн / км в 2019 стала «неожиданно» 30 млн грн / км», – уточнил он.

О том, что значительная часть работ большинства дорогих проектов профинансировано в предыдущие годы, что должно было сократить расходы на них в 2020 году, – Омелян предпочитает вообще не говорить.

«Я вообще молчу», – подчеркивает Омелян.

Оскільки нас щодня намагаються затягнути інформаційними сенсаціями в паралельну реальність, давайте повернемося до…

Geplaatst door Volodymyr Omelyan op Maandag 3 augustus 2020

В итоге можно утверждать, что «Большая стройка» это действительно большое, но в контексте количества лжи Зеленского и его окружения, а также уровня распила государственных и уже кредитных средств.

«Продолжение завтра …», – подчеркивает Омелян.

«Надеюсь, изданию «Украинская Правда» будет интересно», – уточнил он.

Далее Омелян в приложении приводит данные своего анализа по расходам на строительство дорог.

«В приложении развернутый анализ и слайды с сайта Укравтодора, сколько было сделано в 2016-19 гг и сколько сделают в этом году. Поэтому, когда говорят, что делают в разы больше, чем раньше, ответ один — врут», – отмечает Омелян.

«Хорошо, что делают – плохо, что воруют и врут! Так, господин Ермак?», – подытожил он.

Автор Владимир Омелян
Источник Telegram-канал ЗеФакТи Facebook

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