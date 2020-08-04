Дорожное строительство при Зеленском подорожало в 2-3 раза

Экс-министр инфраструктуры Омелян детально проанализировал нынешние проекты по строительству и ремонту дорог в Украине. Выводы эксперта неутешительны.

При президенте Владимире Зеленском в Украине резко выросла стоимость строительства и ремонта одного километра автомобильной дороги, пишет Telegram-канал «ЗеФакТи» ссылаясь на информацию, которую опубликовал на своей странице в Facebook экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян.

«При власти Зеленского 1 км дорог в среднем подорожал на 57%, а на отдельных тендерах подорожал в 2-3 раза!», – пишет редакция Telegram-канала.

Далее приводится стоимость одного километра в проекте «Большая стройка». Рост стоимости составил более 50%, и это при стабильной гривне и подешевевшем битуме.

«Итак, 1 км дорог проекта «Большая стройка» в среднем подорожал на 57%! И это при том, что гривна стабильна, а битум, основная составляющая строительства асфальтобетонных дорог – подешевел на 30-40%!», – отмечает редакция Telegram-канала.

При это следует особо отметить рост стоимости самих проектов строительства дорог – они составили 200-300%.

«На отдельных тендерах заметно подорожание в 2-3 раза !! Например, в Днепропетровской области, где стоимость 1 км бетонной дороги первой категории подскочила с 108 млн в 2019 до почти 200 млн грн / км в 2020!», – подчеркивает редакция Telegram-канала.

«Или цена некоторых территориальных дорог с 10 млн грн/км в 2019 стала «неожиданно» 30 млн грн/км», – добавляет редакция Telegram-канала.

При этом следует учитывать, что большинство проектов строительства дорог были профинансировано в предыдущие годы.

«О том, что значительная часть работ большинства дорогих проектов профинансировано в предыдущие годы, что должно было сократить расходы на них в 2020 году – мы уже не говорим!», – отмечает редакция Telegram-канала.

Далее Telegram-канал «ЗеФакТи» ссылается на более подробную информацию опубликованную экс-министром инфраструктуры Владимиро Омеляном.

Документы опубликованные Омеляном. Документы опубликованные Омеляном. Документы опубликованные Омеляном. Документы опубликованные Омеляном. Документы опубликованные Омеляном. Документы опубликованные Омеляном. Пред 1 из 6 След

«Поскольку нас ежедневно пытаются затянуть информационными сенсациями в параллельную реальность, давайте вернемся к профессиональным вопросов», – пишет экс-министр.

«Начнем с классического – Где Дороги ?!», – уточняет он.

На сегодня Зеленский постоянно рассказывает о своем так называемый проект «Большая стройка», в рамках которого строится все, даже то, что было построено до Зеленского.

черкивает Омелян

«И действительно все в пределах медийной части проекту впечатляет: количество объектов строительства, количество выделенных денег на строительство и многое другое», – отмечает Омелян.

Но следует особо отметить, что самое поразительное – это стоимость и цинизм заявлений Зеленского о достижениях в строительстве дорог.

«Для того чтобы было понятно, что я имею в виду, следует вспомнить, что мы получили от Януковича, а именно: миллиардные долги за выполненные и неоплаченные работы в 2012-13 гг.», – подчеркивает Омелян.

«Полуживой, без финансирования Укравтодор и фактически ни одной компании, способной быстро, много и качественно строить. Залей в 2014 году Украина деньгами – строить было некому. 1 км капитальным ремонтом в 2015 году мы проходили через неделю, а уже в 2018 – в сутки!», – уточнил он.

Как и не было тогда фактически никакой готовой проектно-сметной документации. 97% отремонтированной Азаровым дорожной инфраструктуры вдруг оказались 95% непригодными к эксплуатации путей.

Можно сказать, что когда «телевизор выключили – дорог не стало!».

«В 2015 году мы смогли начать проект «таможенный эксперимент», который позволил направить 50% от перевыполнения общего объема ежемесячных индикативных показателей поступлений таможенных платежей», – отмечает Омелян.

«Первое минимальное финансирование мы смогли обеспечить лишь в 2016 году – 13,9 млрд грн, но более 50% от этих средств было направлено на погашение долгов власти Януковича», – уточнил он.

С 2018 – запущен Государственный дорожный фонд, финансирование которого, начиная с 2018 года росло, и с 2020 года мало составлять не менее 75 млрд грн ежегодно.

«Более того, прежде чем Государственный дорожный фонд должен заработать на полную мощность в 2020 (но, к сожалению, вместо 100% от акциза на топливо в этом году направлено лишь 88%) не смогли обеспечить финансирование за счет отдельных статей бюджета отдельные важные проекты», – подчеркивает Омелян.

В частности, среди таких проектов Омелян выделяет:

• Улучшение состояния автомобильной дороги Н-31 Днепр-Царичанка-Кобеляки – Решетиловка, это первый в Украине проект по строительству бетонной дороги.

• Улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования по маршруту Львов – Тернополь – Умань; Белая Церковь – Одесса – Николаев – Херсон, проект который объединил восток и запад Украины.

• Улучшение состояния автомобильной дороги Харьков – Ахтырка, вместо убитой дороги, построено современную и безопасную дорогу.

• Улучшение состояния автомобильной дороги М-15 Одесса-Рени, важный транспортный проект благодаря которому обеспечен транспортный коридор, объединяющий Одессу, Рени и движение в Молдову, Румынию и Болгарию. Впервые с 1960-х!

«Доходило до анекдотических случаев, когда мы ремонтировали пути в Тернопольской области, которые строились еще за императора и за 100 лет только раз видели капитальный ремонт», – отмечает Омелян.

Несмотря на финансовый кризис и войну на востоке Украины при Омеляне за 4 года (2016-2019) смогли обеспечить ремонт и строительство около 9250 км дорог и это не считая мелкого (ямочного) ремонта дорог. На это нам понадобилось 105 млрд грн (приведена сумма без учета средств, направленных на выплату кредитов привлеченных в предыдущие годы).

«Что мы имеем на сегодняшний день под проектом «Большая стройка», которым так гордится господин Зеленский?», – подчеркивает Омелян

«Это присвоение почти всех вышеупомянутых проектов, некоторые проекты открыты даже повторно, Государственный дорожный фонд не 75 млрд + 10 млрд на территориальные дороги как планировалось, а лишь около 62 млрд грн», – добавил он.

Правда, дополнительно на дороги решили потратить 35 млрд средств.

«Сначала это должны быть средства за счет выигрыша у Газпрома, но их съела экономический кризис Гончарука-шныряли. Поэтому эти деньги направили из специального фонда по борьбе с COVID-19 (больницы «подождут»)», – отмечает Омелян.

Отдельно решили привлечь 19,274 млрд грн кредитных денег, которые в последующие годы придется возвращать, а это создаст дополнительную нагрузку на Дорожный фонд, начиная с 2021.

«Итак, в целом предполагается выделить 115,6 млрд грн», – подчеркивает Омелян.

«Интересно то, что за эти средства планируется построить (отремонтировать) около 6500 км дорог, довольно странно, ведь мы в свое время за 105 млрд грн построили (отремонтировали) 9250 км, так что 1 км дорог проекта «Большая стройка» в среднем подорожал на 57%!», – добавил он.

Далее экс-министр подчеркивает, что «и это при том, что гривна стабильна, а битум, основная составляющая строительства асфальтобетонных дорог – подешевел на 30-40%!».

«На отдельных тендерах заметно подорожание в 2-3 раза !! Например, в Днепропетровской области, где стоимость 1 км бетонной дороги первой категории подскочила с 108 млн в 2019 до почти 200 млн грн / км в 2020!», – отмечает Омелян.

«Или цена некоторых территориальных дорог с 10 млн грн / км в 2019 стала «неожиданно» 30 млн грн / км», – уточнил он.

О том, что значительная часть работ большинства дорогих проектов профинансировано в предыдущие годы, что должно было сократить расходы на них в 2020 году, – Омелян предпочитает вообще не говорить.

«Я вообще молчу», – подчеркивает Омелян.

Оскільки нас щодня намагаються затягнути інформаційними сенсаціями в паралельну реальність, давайте повернемося до… Geplaatst door Volodymyr Omelyan op Maandag 3 augustus 2020

В итоге можно утверждать, что «Большая стройка» это действительно большое, но в контексте количества лжи Зеленского и его окружения, а также уровня распила государственных и уже кредитных средств.

«Продолжение завтра …», – подчеркивает Омелян.

«Надеюсь, изданию «Украинская Правда» будет интересно», – уточнил он.

Далее Омелян в приложении приводит данные своего анализа по расходам на строительство дорог.

«В приложении развернутый анализ и слайды с сайта Укравтодора, сколько было сделано в 2016-19 гг и сколько сделают в этом году. Поэтому, когда говорят, что делают в разы больше, чем раньше, ответ один — врут», – отмечает Омелян.

«Хорошо, что делают – плохо, что воруют и врут! Так, господин Ермак?», – подытожил он.