Кравчук по привычке капитулирует перед Кремлем

Украинцам предлагают сделать очень простой выбор между капитуляцией и сопротивлением. Об этом свидетельствуют последние заявления Кравчука.

Бывший президент Украины Леонид Кравчук говорит о переговорах с так называемыми представителями отдельных районов и о возможности предложить создать на Донбассе свободную экономическую зону

Возможно, Кравчуку кажется, что это именно тот путь решения проблемы, который приведет к миру, пишет на страницах издания «Espreso.TV» журналист и публицист Виталий Портников.

«Но он ошибается по одной простой причине», – пишет публицист.

О мире с представителями отдельных районов можно было бы договариваться, если бы они действительно были бы представителями населения Донбасса, а не российскими марионетками.

«Если бы на Донбассе действительно было бы народное восстание против украинской власти и эти люди были бы его участниками», – отмечает Портников.

Если бы они преследовали собственные интересы – политические или экономические. Например так, как преследовали свои интересы – независимость республики – участники войны в Чечне. Или как сегодня преследуют свои интересы участники протестов в Хабаровске. У этих людей был свой счет к Кремлю.

«А «народные республики» на Донбассе как раз Кремль и создал. Их представители не были ни руководителями, ни участниками восстания против власти Киева просто потому, что никакого восстания не было», – подчеркивает Портников.

Восстание было в Киеве – против Януковича и его бандитского окружения. А самому Януковичу и его российским покровителям не удалось даже за деньги имитировать Антимайдан.

«Поэтому никакого смысла в прямых переговорах с марионетками нет и быть не может. И никакая свободная экономическая зона им не нужна. Им нужно только то, за что им скажет выступать Россия. Именно поэтому мы и ведем переговоры с агрессором, а не с его марионетками», – отмечает Портников.

Кравчук – из поколения президентов, которые поддались на удочку Кремля.

«Его молдавский коллега Мирча Снегур вел прямые переговоры с руководителями оккупированного Россией Приднестровья», – подчеркивает Портников.

«Его грузинский коллега Эдуард Шеварднадзе вел прямые переговоры с руководителями оккупированных Россией автономий Грузии», – добавил он.

Результат – и спустя почти три десятилетия после начала конфликта территориальная целостность Грузии и Молдовы до сих пор не восстановлена и неясно, когда вообще будет восстановлена.

«А вот другой президент времен Кравчука – хорват Франьо Туджман – никаких переговоров с марионетками соседней Сербии не вел и свою территорию освобождал», – отмечает Портников.

Спустя 25 лет после окончания войны на Балканах Хорватия – не просто страна с восстановленной территориальной целостностью, но и член Евросоюза и НАТО. Молдова, Грузия и Украина могут об этом только мечтать.

У украинцев простой выбор – пойти по дороге Снегура и Шеварднадзе и на десятилетия застрять в ожидании чуда, которого все равно не будет или пойти по пути Туджмана и защитить свою страну.

«У этого выбора нет и не может быть альтернативы – чтобы там Леонид Макарович не придумывал», – подытожил Портников.