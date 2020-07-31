Второе пришествие Кравчука: роль «свадебного генерала»

Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию на переговорах в Минске. У Туки были большие сомнения, что первый президент согласится на эту роль.

Сообщение о том, что Кучма покинул свой пост на посту главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе на переговорах в Минске вызвало большой резонанс в украинском медиапространстве, ​рассказывает в своем видеоблоге на какнале YuoTube экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, экс-председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука.

«В основном специалисты, эксперты и комментаторы искали ответы на два вопроса – почему ушел Кучма и кто должен был быть следующим», – рассказывает экс-замминистра.

Работая три года в Министерстве по вопросам временно оккупированных территории и внутренне перемещенных лиц, Тука имел возможность общаться и с Леонидом Кучмой, и с Евгением Марчуком.

«Итак, для начала хочу поделиться своими впечатлениями от фигуры Леонида Кучмы», – отметил Тука.

Во-первых, несмотря на всю критику деятельности Кучмы на посту президента Украины, хочу заверить, что в период, когда этот человек работал во главе украинской группы в ТКГ в Минске, его взгляды и поведение вызывали у меня искреннее уважение.

Во-вторых, Кучма пользуется авторитетом не только внутри нашей страны, но и за ее пределами. Мои сотрудники, которые неоднократно принимали участие в работе ТКГ, рассказывали, как в сложные 2014−2015 годы Кучма просто использовал свой авторитет, чтобы поставить на место оккупантов.

«Интересен тот факт, что ни разу те, ктоопрос сидподчеркнулели по ту сторону стола переговоров – я имею в виду таких одиозных персонажей, как Плотницкого, Захарченко, Дейнегу – не имели внутренних сил отрицать что-либо Кучме», – подчеркнул Тука.

В-третьих, я не знаю, какие отношения сложились между Кучмой и Петром Порошенко, однако известно, что они довольно часто общались, разрабатывая определенную общую позицию по тем или иным вопросам.

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«Даже если и были какие-то разногласия, мне неизвестно ни одного случая, когда бы Кучма публично не соглашался с той или иной позицией президента», – отмечает Тука.

В-четвертых, многократно по функциональным обязанностям я был свидетелем того, как бескомпромиссно Кучма отстаивал позицию Украины в Минске по многим вопросам.

«И по социальным выплатам, и водоснабжению, и энергопитанию, и о так называемой блокаде Донбасса, которую начал Семен Семенченко, и другим вопросам», – подчеркнул Тука.

Работа, которой занимался Кучма, была очень сложной, как на физическом, так и на эмоциональном уровне.

Человек, привыкший общаться с руководителями стран, с непосредственными руководителями различных международных организаций и учреждений, вынужден был сидеть за одним столом с такими примитивами, как Плотницкий или Захарченко.

«Ему приходилось выслушивать их аргументы и споры, даже каким-то образом реагировать на их высказывания. Постоянные перелеты из Киева в Минск тоже истощали Кучму», – отмечает Тука.

После завершения президентской каденции Петра Порошенко Кучма написал заявление о сложении полномочий. Но в команде Зеленского не нашлось человека, который мог бы возглавить переговорный процесс в Минске.

«Поэтому Кучму пригласили остаться работать в рамках ТКГ. И он согласился», – подчеркнул Тука.

Хочу напомнить, что именно в то время произошел единственный в истории работы Кучмы в рамках ТКГ случай, когда он совершил открытый демарш против позиции действующего президента Украины.

«Речь идет о том, что Кучма отказался подписывать в Минске протокол, согласно которому Украина брала на себя обязательства имплементации так называемой формулы Штайнмайера», – подчеркнул Тука.

Правда, через две недели он все же поставил подпись.

«Так что же заставило второго президента Украины радикально изменить собственную проукраинскую позицию и поддержать Зеленского по имплементации формулы Штайнмайера?», – задается вопросом Тука.

«К сожалению, ответа на этот вопрос у меня нет. Хотя этот ответ интересует гораздо больше, чем ответ на вопрос, почему все же ушел Леонид Кучма», – уточняет он.

В официальном сообщении пресс-службы Кучмы так же, как и в официальном сообщении Офиса президента речь идет о том, что Кучма устал. И в принципе это объяснение выгодное для всех сторон.

«Самого Леонида Кучму не начнут мучить вопросами, почему он решил уйти. И Офиса президента Зеленского не будут задавать неудобных вопросов. Но соответствует ли это действительности, ведь такой ответ, который лежит на поверхности, слишком выгоден всем участникам политического процесса», – подчеркнул Тука.

Существует и другая точка зрения о причинах, которые вынудили Кучму уйти в отставку. Дело в том, что во времена Порошенко Кучма общался напрямую с президентом, обсуждая те или иные политические вопросы.

На начальном этапе политической карьеры Владимира Зеленского ситуация была аналогичной.

«Но впоследствии Кучма все чаще был вынужден общаться не непосредственно с действующим президентом Зеленским, а с офис-менеджером Зеленского – господином Ермаком, которому Зеленский отдал на откуп все внешнеполитические рычаги нашей страны», – отмечает Тука.

«Думаю, такая конфигурация взаимоотношений и стала причиной отставки Леонида Кучмы», – уточнил он.

Далее Тука рассматривает возможные варианты замены для Кучмы на переговорах в Минске.

«Кто должен был заменить Леонида Кучму в ТКГ?», – подчеркнул Тука

Сам Зеленский называл две фамилии – Алексея Резникова и первого президента Леонида Кравчука.

«У меня были большие сомнения, что первый президент согласится на роль декоративной ширмы при Ермаке», – подчеркнул Тука.

«И возрастом Леонид Макарович старше Леонида Даниловича, а нагрузка никак не уменьшится. Алексей Резников, исполнявший обязанности председателя ТКГ, думаю, с точки зрения функциональных обязанностей, был готов возглавить этот процесс», – добавил он.

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Принципиальная разница между руководством ТКГ времен Порошенко и нынешней ситуацией заключается в том, что ранее руководитель ТКГ должен генерировать идеи, обсуждать их с действующим президентом, а потом пытаться их имплементировать в Минске.

«На сегодняшний день председатель ТКГ выполняет исключительно технические функции. Его функция заключается в обслуживании идей, которые ему поступают из Офиса президента Зеленского», – отметил Тука.

К выполнению таких обязанностей Алексей Резников был абсолютно подготовлен.

«Но президент Зеленский назначил Кравчука, и тот согласился с таким назначением, а я переоценил качество первого президента», – подытожил Тука.