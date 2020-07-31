Слом «нормандского формата» – шаг к признанию «ЛДНР»

Россия намерена свернуть все контакты в рамках «нормандского формата» и заставить Украину проводить «прямые переговоры» с ОРДЛО.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак утверждает, что письмо заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака, в котором кремлевский чиновник заявляет о своем отказе от участия в формате переговоров советников глав государств – участников «нормандского формата» – это такая «тонкая дипломатия», пишет на страницах издания «Espreso.TV» журналист и публицист Виталий Портников.

«Но на самом деле никакой «тонкой дипломатии» в этом письме нет. Напротив, это такой толстый сигнал, которым Кремль – и не Козак вовсе, а сам Владимир Путин – демонстрирует свое нежелание договариваться даже не с Ермаком, а с самим Владимиром Зеленским», – пишет публицист.

Письмо Козака – это всего лишь продолжение российской линии, которая была обозначена после встречи советников глав государств – участников «нормандской четверки» в Берлине.

«После этой встречи заместитель главы администрации президента России дал большое и жесткое интервью ТАСС, в котором назвал поведение украинских переговорщиков «театром абсурда», – отмечает Портников.

«После этого были совещание Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности, пропагандистские атаки на Зеленского и вот теперь – фактическая ликвидация формата встреч советников глав государств», – добавил он.

А это, в свою очередь, ставит под сомнение саму возможность проведения саммитов глав государств «нормандского формата», так как решение о таких встречах президенты и канцлер принимают именно по итогам консультаций своих советников.

«Мне могут возразить, что в то же время в ТКГ договорились о беспрецедентном прекращении огня по всей линии разграничения между свободной и оккупированной частями Украины», – подчеркивает Портников.

Но заметим, что Россия вовсе не считает себя частью этого процесса. Уже после достижения соглашения пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что его страна не может гарантировать соблюдение договоренностей, так как не является стороной конфликта.

«А Владимир Путин во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским, состоявшимся, как и следовало было ожидать, по инициативе украинского, а не российского президентов, в очередной раз возмущался украинским законодательством о местных выборах», – отмечает Портников.

В России вообще по неведомым причинам считают проведение этих выборов выходом Украины из Минского процесса.

«А соглашение о прекращении огня в Кремле воспринимают как договоренность Украины с «народными республиками», после которой должен начаться полноценный переговорный процесс», – подчеркивает Портников.

Переговорный процесс не с Россией, а с «ДНР» и «ЛНР».

«Итак, что же мы имеем на сегодняшний день? Андрей Ермак, который до вчерашнего дня был ключевой фигурой в консультациях между Москвой и Киевом с украинской стороны, больше не воспринимается Кремлем как переговорщик, с которым можно иметь дело», – отмечает Портников.

Сразу же после появления письма Козака ушел из ТКГ Леонид Кучма – человек, который известен своими связями в российских политических кругах и считается близким другом все еще влиятельного семейства Бориса Ельцина.

«Зеленский заменил Кучму Леонидом Кравчуком – человеком, который никогда никаких связей в Москве ни с кем не имел, зато воспринимается в российском политическом истеблишменте как самый настоящий «предатель», разваливший самое дорогое для Путина – Советский Союз», – подчеркивает Портников.

«Это в Киеве можно долго рассказывать о близости Кравчука к Виктору Медведчуку. Между прочим, сам Медведчук был участником переговорного процесса в эпоху Порошенко – и что это изменило?», – уточнил он.

Зато для таких людей, как Путин, Козак или Грызлов назначение Кравчука – это самое настоящее издевательство. Тем более, что реальным руководителем делегации в Минске будет не Кравчук, а вице-премьер Алексей Резников, с которым в Москве не хотят иметь никакого дела вообще.

«Что это означает?», – подчеркивает Портников

А то, что в Кремле сведут возможности Зеленского имитировать переговорный процесс и хоть какие-то результаты к минимуму.

Прекращение огня продержится ровно до того момента, до которого Москва все еще будет рассчитывать на возможность прямых переговоров украинского руководства и «народных республик».

«А потом конфликт может либо вернуться к стадии неинтенсивных боевых действий, либо даже обостриться – в зависимости от решений, которые будут приняты в Кремле», – подытожил Портников.