Сенцов: После выборов беларусы столкнутся с Кремлем

Процессы, которые сейчас происходят в Беларуси свидетельствуют о глубоком политическом и общественном кризисе. Результатом может конец правления Лукашенко.

Мир может наблюдать закат правления Лукашенко, который стремительно и неумолимо приближается. То, что белорусы массово собираются на митинги поддержки единого оппозиционного кандидата, который еще не оказался за решеткой, это хорошо, пишет на своей странице в Facebook бывший политузник Кремля, украинский кинорежиссер Олег Сенцов.

«Конец правления Лукашенко стремительно приближается. Чтобы продолжать считать себя президентом Беларуси, он будет вынужден пойти на беспрецедентные фальсификации, которые вызовут уличные протесты и революции», – пишет кинорежиссер.

Действительно, это хорошие новости, но вопрос в том, захочет белорусский народ присоединиться к украинскому в борьбе против агрессивного влияния России, или вместо будет снова пытаться «Дружить», но на новых условиях.

«Позиция по Крыму, которую едва не клещами вытягивали из уст оппозиционной кандидата Светланы Тихановской свидетельствует о большей вероятности второго варианта», – отмечает Сенцов.

Но она не понимает, что после падения режима Лукашенко, Путин проведет операцию по аннексии не только Витебской области, но и всей республики Беларусь.

Те, що білоруси масово збираються на мітинги підтримки єдиного опозиційного кандидата, який ще не опинився за гратами,… Geplaatst door Oleg Sentsov op Vrijdag 31 juli 2020

«И якобы транзитные боевики ЧВК Вагнера – это плохой звоночек», – подчеркивает Сенцов.

Стране и ее народу, которые зависят от России сильнее нас, надо пройти очень тяжелый путь к подлинной независимости и свободы.

«Но я очень рад, что первый шаг к этому они уже делают», – резюмирует Сенцов.