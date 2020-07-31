В Киеве задержали грабителей обменных пунктов

Национальная полиция задержала в Киеве трех мужчин, которых подозревают в серии разбойных нападений на почтовые отделения и пункты обмена валюты, совершенных в течение 2019-2020 годов.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Киеве. По их информации, ранее в полицию обращалась кассир обменного пункта и сообщила, что обменник на проспекте Бажана пытался ограбить неизвестный, угрожая гранатой. Попытка провалилась, так как сработала сигнализация и преступник скрылся, оставив при этом гранату “Ф-1” в ящике для передачи денег и выдернув из нее чеку.

По этому инциденту было открыто уголовное производство и полиция начала поиск лиц, причастных к преступлению. В итоге оперативники задержали 30-летнего мужчину.

“Им оказался 30-летний ранее судимый за кражи и подделку документов уроженец Донецкой области, который снимал в столице квартиру. Во время проведения первоочередных следственных действий он признался в совершении разбоя и сообщил, что по месту его проживания может находиться огнестрельное оружие и лица, причастные к другим вооруженных разбойным нападениям на территории Киева”, – уточнили в пресс-службе.

Позднее на съемной квартире задержанного был пойман еще один уроженец Донецкой области – 28-летний мужчина, который обоснованно подозревается в совершении двух разбойных нападений на почтовые отделения в Деснянском и Днепровском районах столицы. Также был задержан 26-летний парень без определенного места жительства, который скрывался от органов за совершение квартирной кражи в Шевченковском районе.

В результате проведенного обыска правоохранители изъяли пистолет типа “Шмайсер” с тремя магазинами и боевые патроны к нему.

Задержанному за вооруженное разбойное нападение на пункт обмена валют было объявлено подозрение в совершении двух уголовных преступлений и на время досудебного расследования он будет находиться под круглосуточным домашним арестом. С другими фигурантами проводятся следственные действия. Подозреваемым грозит до 12 лишения свободы с конфискацией имущества.

Как ранее сообщал PolitUA, Нацполиция задержала в Киеве четырех “минеров”.