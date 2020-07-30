Любовь жабы и гадюки: нападение на сторонника Шария

Харьковские разбороки Нацкорпуса и «партии Шария» теперь перебрасываются на Николаевское и Одесское направления, пишет на страницах издания «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Не так давно я писал о довольно странном явлении, имевшем место быть в Николаеве, а именно – поджоге автомобиля местного главы «Нацкорпуса» Дениса Янтаря», – пишет военно-политический обозреватель.

Тогда ответственность за поджог на себя взяли, внезапно, некие партизаны из группы «Вольный город Одесса», с виду больше похожие на подрабатывающих, на каникулах студентов-статистов, нежели матерых террористов.

«Итак, сегодня в Николаеве ночью сгорел автомобиль председателя областной организации партии Национальный корпус Дениса Янтаря. Поджог произошел в 3:30», – отмечает Коваленко.

И пока сам Денис Янтар предполагал, что совершить это могли политические оппоненты или представители криминального мира, как на горизонте появились хорошо нам знакомые «циркачи» из некой партизанской группы «Вольный город Одесса».

«Примерно в полдень, то есть, намного позже, чем 3:30, на YouTube -канале VGO появилось четвертое по счету видео от этой группы, на котором бравые «одесситы» взяли на себя ответственность за поджог автомобиля главы областной организации партии «Национальный корпус» Дениса Янтаря в Николаеве», – подчеркивает Коваленко.

Не так давно я уже уделял внимание данной группе сепаратистов, в материале «Четвертый элемент дестабилизации Одессы вновь напомнил о себе», в котором дал пояснение, что эти «циркачи» необходимы для придания информационным волнам на тему партизанского движения в Одессе и области некой значимости.

«Хотя, что предыдущие видео, что нынешнее, больше схожи с плохой репетицией в шапито, а не угрозой реальной партизанской группой», – подчеркивает Коваленко.

Помповые ружья, раритетный полуразобранный ППШ и розовая рубашечка поверх модных джинс, это именно тот вид, которым «Вольный город Одесса» решил напугать Нацкорпус.

«Или на самом деле решали не они?», – отмечает Коваленко.

Хотелось бы дать «ВГО» совет, выкладывать свои видео в сеть сразу по совершению акций, а не несколько часов спустя, наспех слепленные по сообщениям новостных лент.

«Но, видимо, как бывалая террористическая организация, ознакомившаяся с информационной работой в сети себе же подобных, они и так это знают», – подчеркивает Коваленко.

С другой стороны, если абстрагироваться от сарказма, то поджег автомобиля лидера Нацкорпуса в Николаеве и приплетенные к этому инциденту некоего одесского следа, это ничто иное, как перебрасывание харьковских разборок Нацкорпуса и «партии Шария» на Николаевское и Одесское направления.

«В Харькове «шариковы» свою роль выполнили сполна, а в Николаеве и Одессе их роль могут выполнять иные раздражители. И явно именно ими станут эти ребята в розовы рубашечках и модных джинсиках», – отмечает Коваленко.

Смешно, но для дестабилизации и создания нужной картинки, для выгодной информационной повестки дня, вполне достаточно. А потому, встречаем несвежую харьковскую волну!

«Ведь как показывает время, а креатива на Хорошевском шоссе с годами все не прибавляется и давно уже избитые штампы, по методичкам, обильно написанным в 70-80-е прошлого века, в золотую эпоху «кирзачей», сейчас работать уж совсем не комильфо», – подчеркивает Коваленко.

История из разряда «Одесские сепаратисты против николаевского Нацкорпуса» получила свое развитие сегодня, но несколько в ином ракурсе.

«Так, в Николаеве было совершено нападение на очередного активиста «Партии Шария» (ПШ), Игоря Карманова. Молодого человека «избили» неизвестные, применяя резиновую дубинку, правда, без особого усердия», – отмечается Коваленко.

И вот, не прошло и получаса, а по социальным сетям уже разносится волна о том, что разгулявшиеся в Украине националистические силы и радикалы даже объявили ценник за избиение представителей ПШ – 2 000 грн за видео с нападением.

«Вот только, не совсем понятно, каким образом оценивается в таких акциях степень националистических взглядов исполнителей. Ведь избить любого «шариевца» в равной степени могут как наркоманы за дозу, местные гопники или сами же «шариевцы», не гнушающиеся лишним заработком», – подчеркивает Коваленко.

В целом же, кто следит за циклом моих материалов, посвященных акциями неких радикалов против ОПЗЖ и ПШ, начавшимся в Харькове, и распространившимся по другим городам, тот в курсе, что дело мы имеем с вольнонаемной молодежью.

«Причем действия этих сердобольных молодых людей никоим образом не идут на пользу Украине и не вредят ПШ, а как раз наоборот – дискредитируют нашу страну в международном сообществе, где не любят нападений на активистов, общественников и вообще, радикальных мер решения вопросов и повышает балы ПШ», – подчеркивает Коваленко.

«За такое не грех и доплатить! Что, в принципе, Анатолий Шарий и делает, превратив своих последователей в банальные отбивные – основной ингредиент повышения рейтинга партии-аутсайдера», – добавил он.

А потому, цирк никуда не уехал и клоуны срывают аплодисменты от выступления к выступлению. А если уж совсем откровенно, то медовый месяц жабы и гадюки продолжается!

«Но отмечу, что столь неоднозначные союзы не вечны и конфетно-букетному периоду скоро придет конец», – отмечает Коваленко.

«Будьте в курсе!», – резюмирует Коваленко.