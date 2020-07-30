Минские переговоры: какая разница – Кучма или Кравчук?

Леонид Кравчук, после встречи с действующим главой государства Владимиром Зеленским, дал согласие возглавит украинскую делегацию на переговорах в Минске.

Еще несколько дней назад близкие к власти комментаторы пытались доказать, что главная причина отставки бывшего президента Украины Леонида Кучмы с должности руководителя нашей делегации в ТКГ – преклонный возраст ветерана украинской политики и олигархии, пишет на страницах издания «Espreso.TV» журналист и публицист Виталий Портников.

«Не знаю, как они будут объяснять, что преемником 81-летнего Кучмы стал 86-летний Кравчук. Но, впрочем, эти объяснения не имеют никакого значения», – пишет публицист.

«Как не имеет никакого значения сама смена руководителя украинской делегации в ТКГ. Потому что Минск – это имитация переговоров, а не переговоры», – добавил он.

Москве эти переговоры нужны исключительно для того, чтобы тянуть время, дестабилизировать ситуацию в нашей стране и дожидаться того президента, который пойдет на условия Кремля и капитулирует.

«А до этой капитуляции Путин не собирается ни выводить войска из Донбасса, ни прекращать войну», – отмечает Портников.

Киеву эти переговоры нужны прежде всего для того, чтобы сохранять санкционный режим, демонстрировать Западу, что Россия не собирается выполнять Минские соглашения и нельзя ослаблять давление на нее.

«Для Киева тоже важно тянуть время – до ослабления позиций России или краха путинского режима, когда бы этот крах не наступил», – подчеркивает Портников.

У Владимира Зеленского на этих переговорах свой интерес – он имитирует усилия, которые должны привести к окончанию войны. Имитирует так, чтобы, с одной стороны, удовлетворить запросы своих сторонников, в целом равнодушных к будущему Украинского государства, а с другой – чтобы не допустить шагов, которые приведут к массовым выступлениям патриотических сил.

«И, понятно, что при этом никакого реального результата Зеленский добиться не может. Если он не капитулирует – война продолжается», – отмечает Портников.

Если Зеленский капитулирует – он теряет власть, сталкивается с сокрушительным народным протестом.

«Тогда возникает вопрос: а что же тогда во главе делегации будет делать Кравчук? А ничего особенного. Мотив Кравчука вполне схож с мотивом, которым руководствовался Зеленский, когда решил идти в президенты», – подчеркивает Портников.

Некомпетентный телевизионный комик искренне верил, что война продолжается, потому что ее продолжения хочет Порошенко, а он, Зеленский, быстро договорится с Путиным ну или обманет его. Это уж как получится.

«Кравчук тоже может о себе думать, что он намного хитрее Кучмы. И сможет «продать» россиянам хитрость Зеленского, который, например, пытается вместо закона об особом статусе оккупированных территорий впарить Путину украинскую реформу децентрализации», – отмечает Портников.

Но все это хорошо только в том случае, если верить, что Путин в самом деле стремится завершить войну и ему надо «сохранить лицо».

«А если не стремится и считает, что с лицом у него все в порядке? Тогда как его обманешь? Какая разница – Кучма или Кравчук?», – подчеркивает Портников

Разница только в том, что если Кучма в своей жизни всегда руководствуется только одним –усилением влияния своего клана, то у Кравчука в жизни совершенно другой интерес – хвалебная статья в энциклопедии и памятник первому президенту где-нибудь в центре Киева.

«Ничего другое его не интересует последние лет этак 30», – отмечает Портников.

«И Кравчук сбежит из Минской группы как только что-то будет угрожать хвалебному тону этой статьи и месту установки этого памятника», – подытожил он.