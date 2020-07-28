Дело Пашинского: как здесь замешан Андрей Портнов

«Миротворец» выявил роль Адрея Портнова (агента Кремля «Казбека») в компании по дискредитации команды Порошенко, а именно – Сергея Пашинского.

Для Кремля мишенью номер один стали все те, кто в кратчайшие сроки организовал эффективное сопротивление и разрушил кремлевские планы по захвату Украины в 2014 году. Для их дискредитации были задействованы возможности Андрея Портнова (агент “Казбек”), пишет редакция информационного портала Центра “Миротворец”.

В сжатые сроки, фактически с нуля, украинское высшее военно-политическое руководство в лице Петра Порошенко, Александра Турчинова, Сергея Пашинского, Андрея Парубия, Арсения Яценюка, Арсена Авакова и многих других организовали создание неядерных сил сдерживания российского агрессора.

«Именно они и стали мишенями для агентуры Кремля в Украине. Фактически сразу же началась кампания по их дискредитации всеми имеющимися силами и средствами», – подчеркивается в сообщении «Миротворца».

«С Порошенко все ясно, он для Кремля – цель номер один. И будет ею даже через 100 и 200 лет. А кто же вторая цель? По нашему мнению, как бы это не показалось странным, это – Сергей Пашинский», – уточняют в «Миротворце».

Именно Сергей Пашинский вместе с Александром Турчиновым сумели мобилизовать и организовать остатки Военно-промышленного комплекса Украины на создание новых видов вооружений и ракетного щита страны. Он также координировал работу украинских спецслужб на ряде направлений в первые месяцы российской агрессии.

«Можно с уверенностью утверждать, что на дискредитацию Сергея Пашинского Кремлем были выделены невероятные финансовые ресурсы. Об этом в свое время будет отдельная публикация», – подчеркивается в сообщении «Миротворца».

Тучные стада полезных идиотов Украины радостно присоединились к московским вбросам о т.н. «снайперах на Майдане». Но – не работало.

И тогда был задействован ресурс и связи Портнова в правоохранительной системе, прокуратуре и судах, которые он создавал и нарабатывал больше десятилетия. Даже сам расставлял «нужные» кадры, которые и по сей день ему верны на местах.

«У Портнова есть характерный стиль: если нужно слепить уголовное дело, можно пойти двумя путями», – подчеркивается в сообщении «Миротворца».

Первый: спровоцировать преступление.

Второй: дождаться, когда будет совершён какой-то проступок, хоть и мелкий, и раздуть его в ужасное преступление. И в обоих случаях, как он любит говорить, образцово-показательно покарать.

«История с алкоголиком и уголовником-рецидивистом Химикусом вписывается в оба сценария. Здесь уши Портнова торчат из всего происходящего на полметра вверх и на метр в стороны», – отмечается в сообщении «Миротворца».

Главным признаком работы Портнова против Пашинского стало почти мгновенное появление у «потерпевшего» рецидивиста Химикуса дорогущего адвоката Марины Париновой. Для Химикуса, конечно же – бесплатно.

«Марина Паринова это та самая «боевая» подруга, которая была и есть правой рукой и говорящим ртом Портнова, которая возглавила созданный Портновым по указанию Кремля так называемый «Европейский правозащитный союз» и т.д и т.п.», – уточняется в сообщении «Миротворца».

Кстати, после публикации о Париновой на сайте «Миротворец» стало дополнительно известно, что пособница Портнова была замечена в Москве осенью 2014 года. “Уверены, что ездила к Портнову для знакомства с кураторами в Кремле. Не зря же Казбек перед этим ее резюме пересылал советнику В. Суркова Борису Рапопорту”, считают в “Миротворце”.

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