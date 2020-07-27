«Режим тишины» на Донбассе: чем все закончится?

Сегодня вступил в силу режим прекращения огня на Донбассе. Главред «Цензор.НЕТ» Бутусов считает, что это решение нанесет большой ущерб делу защиты страны.

Новый режим прекращения огня на фронте с 27 июля – это очередное антигосударственное решение офиса Владимира Зеленского и Андрея Ермака, которое нанесет большой ущерб делу защиты страны, пишет на своей странице в Facebook главный редактор издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов.

«Нет никакой необходимости усиливать и без того жесткие ограничения на применение оружия, которые уже существуют на фронте», – пишет главред.

Вся международная субъектность Украины основана на одном – на вооруженном сопротивлении агрессии России.

«Отдавая приказы ограничить боевые действия максимально, Верховный главнокомандующий выбивает из рук нашего государства единственный политический аргумент, благодаря которому Украина пользуется авторитетом и влиянием на международной арене», – отмечает Бутусов.

Еще хуже – Зеленский показывает армии и обществу, что наш путь – отказ от сопротивления и молчаливое признание оккупации де-факто. Зеленский снова серьезно ободряет сторонников давления на Украину в РФ.

«Приднестровский сценарий» Кремля продолжает работать. А вот для украинских патриотов это новый моральный удар», – подчеркивает Бутусов.

Вспомнилось, как президент обещал целый год исполнять Минские соглашения, а потом предъявить «план Б» – да только нет его, плана Б, есть очередное нарушенное обещание, очередное тупиковое решение.

«Год прошел и продолжается безответственная капитулянтская политика Минска», – отмечает Бутусов.

«Чем это закончится? Да очередной спрятанной войной. Забрали с фронта боевую часть с уникальной мотивацией – «Азов», забрали снайперов, отрезали полностью выдачу боеприпасов», – добавил он.

Запретят воевать, но потом все равно война продолжится, и придется возвращать мало-помалу на фронт все, что забрали. Потому что все равно две стороны разделяет только оружие.

«Все равно надо защищать свою землю, иначе, зачем держать в окопах армию, сажайте полицию. Все равно перемирие очередное будет нарушено, и снова придется давать отпор», – подчеркивает Бутусов.

Попытка завершить войну путем одностороннего сворачивания боевых действий Украиной выгодна только России и Путину. Украина же демонстрирует всему миру свою неспособность давать отпор и защищать даже свои дипломатические позиции.

«Никакая дипломатия без эффективной военной силы и нанесения врагу потерь существовать не может. Неспособность Зеленского проводить самостоятельную политику и анализировать обстановку проявилась в полной мере», – отмечает Бутусов.

Вся надежда, что в армии все еще есть неравнодушные дееспособные воины, которые продолжают свою нелегкую службу, и найдут способы бить врага.

«Вот так вопреки руководству государства продолжается война за независимость нашей страны», – подытожил Бутусов.