Донбасский позор: что прикрывают луцким терроризмом?

В то время, пока украинцы внимательно следили за событиями в Луцком, настоящая трагедия произошла на Донбассе, на линии фронта.

Пока самое большое внимание было к Луцку, настоящая трагедия произошла на Донбассе. Один украинский воин погиб от ран, еще одно тело удалось забрать из рук противника, пишет на своей странице в Facebook главный редактор издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов.

«Мы увидели, что президент Зеленский способен очень быстро совершать добрые поступки ради спасения жизни заложников, если того открыто требует террорист», – пишет главред.

И это достойно уважения. Но президент Зеленский заявил, что взял на контроль и ситуацию с гибелью морпехов 13 июля в Зайцево и ситуацию в Луцке.

«И надо показать теперь, что это такое отвечать за жизни – и прежде всего за те жизни, жизни подчиненных Верховному главнокомандующему бойцов, которые ему спасти не удалось. Отвечать надо прежде всего за провалы», – отмечает Бутусов.

Сегодня российские террористы передали тело третьего убитого ими морского пехотинца ВС Украины, пропавшего 13 июля во время попытки достать тело подорвавшегося на мине командира взвода Дмитрия Красногрудя.

«Четверо суток прошло, прежде чем тело третьего обнаружил противник в окрестностях Зайцево. К сожалению, все попытки найти своих нашими силами оказались безуспешными, хотя судя по месту гибели третьего, он погиб не сразу, и были шансы его спасти», – подчеркивает Бутусов.

Все молчали во время поисков, чтобы не мешать работе, но сейчас молчать недопустимо – надо публично разобраться в том, что произошло. Люди гибнут на войне, так происходит, но разобраться надо как в ходе данной операции, так и в причине провала поисков раненого.

«Думаю, что президент Владимир Зеленский должен записать два важных обращения, задать вопросы, на которые надо получить ответы о двух террористических акциях», – отмечает Бутусов.

Во-первых, дело о луцком террористе должно быть по подследственности передано в СБУ. И надо узнать – откуда оружие, гранаты у террориста.

«С кем он контактировал за последний год как минимум, не было ли у него заказчиков, вдохновителей, кто был в кругу его контактов. Разумеется, он должен получить без всякого снисхождения большой срок», – подчеркивает Бутусов.

А во-вторых, президент обязан записать обращение и задать вопросы по еще более значимой трагедии – гибели троих морпехов и провале поисковой операции.

«В чем причина провала попытки двух групп вытащить погибшего разведчика? Почему это привело к гибели еще двоих бойцов? Как была организована их подготовка и управление?», – отмечает Бутусов

Человечность не может быть выборочнойСегодня самое большое внимание было к Луцку, но настоящая трагедия произошла на… Geplaatst door Юрий Бутусов op Dinsdag 21 juli 2020

«Какова роль и ответственность ОБСЕ и военного командования? Что было сделано для поисков? Какие силы были привлечены для обследования района, какое число беспилотников, других средств разведки?», – добавил он.

Теракт в Луцке обернулся потраченными нервами заложников и тех, кто их вытягивал. Война с российскими террористами в Зайцево забрала жизни троих прекрасных людей.

«Мы не имеем права их забыть. Мы становимся сильными, когда честно называем проблемы и делаем из них правильные выводы, и мы становимся слабыми и беспомощными, когда боимся ответственности и когда боимся называть проблемы своими именами», – подытожил Бутусов.