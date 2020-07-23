Россия не хочет прекращения войны на Донбассе

Украина и Россия подписали в Минске очередное соглашение о прекращение огня на Донбассе. Зеленский возлагает на этот документ большие надежды.

Владимир Зеленский верит, что после 27 июля на востоке Украины установится реальный режим тишины, пишет на страницах издания «Espreso.TV» журналист и публицист Виталий Портников.

«Это для нас критически важно», – подчеркнул украинский президент во время совместной поездки на Донбасс с президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой.

Зеленский совершенно прав: для Украины критически важно, чтобы обстрелы контролируемой территории с оккупированных территорий прекратились. Именно эти обстрелы и создают напряженность и на линии разграничения, и в обществе.

«Прекратятся обстрелы – и большая часть украинцев «забудет» о Донбассе, как «забыла2 о Крыме – оккупированный полуостров становится темой для новостей только когда возобновляются дискуссии о подаче воды в Крым», – пишет публицист.

Но политическим рычагом для давления на Украину Крым не является. В случае прекращения обстрелов таким рычагом перестанет быть и Донбасс.

«Именно поэтому обстрелы не прекратятся – в Кремле сидят не идиоты, которые готовы отказаться от такого действенного рычага без капитуляции украинской стороны», – отмечает Портников.

Именно поэтому никаким соглашениям о прекращении огня не удавалось продержаться более нескольких недель, а то и дней. И новые договоренности ожидает та же незавидная судьба.

«Зачем тогда Россия их согласовывает? А потому, что остается в выигрыше при любом развитии событий», – подчеркивает Портников.

Если украинские военные будут продолжать отвечать на обстрелы, это даст возможность оккупанту обвинить в нарушении соглашения украинскую сторону и обвинять Зеленского в том, что он не хочет прекращения «гражданской войны на Донбассе».

«Это, конечно же, сигнал пророссийской части сторонников Зеленского – чтобы на местных выборах они голосовали за ОПЗЖ и вообще рассчитывали теперь только на Медведчука», – отмечает Портников.

А если украинские военные не будут отвечать на обстрелы и превратятся в пушечное мясо для оккупантов, это только усилит противостояние власти и патриотической части общества, неминуемо приведет к взрыву – ну не после первого, так после десятого или двадцатого погибшего или после ареста того военного, который решит ответить на обстрел.

«Что тоже на руку Москве, так как ее главная цель – это дестабилизация украинской власти и крах государства», – подчеркивает Портников.

Зеленский, который все еще рассчитывает договориться с Путиным, не просто попадает в новые и новые ловушки Кремля, из которых ему уже не удастся выбраться без потерь.

«В эти же ловушки некомпетентный президент тащит за собой и саму Украину, ее граждан и ее защитников», – подытожил Портников.