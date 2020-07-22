Дело Новака тоже не кончится ничем, кроме позора?

Дело Новака будет тянуться годами, а Украина рискует из-за Сытника рассорится с поляками. Сытник использует этот скандал, чтобы примерится с Зеленским.

В Польше как минимум половина населения считает дело экс-главы Укравтодора Новака политическим. После ссоры с США из-за вмешательства в их выборы, Сытник рассорил нас с поляками, пишет на своей странице в Facebook экс-нардеп, политолог Вадим Денисенко.

Кто такой Новак и при чем тут Туск?

«Славомир Новак, кроме того, что был у нас руководителем Укравтодора, в свое время возглавлял предвыборные штабы Дональда Туска, в польском правительстве был министром инфраструктуры, а на последних выборах был одним из ключевых оппонентов польского Президента Анджея Дуды и персонально Качинского», – пишет политолог.

Более того, «подельник» Новака Яцек Пехота один из самых уважаемых политиков Польши и персональный враг Качинского.

«Вчера все СМИ Польши дали комментарии от целого спектра политиков где все оппоненты ПИСа прямым текстом и без всяких проволочек заявили о том, что это дело является политическим», – отмечает Денисенко.

Несмотря на поражение «Гражданской платформы», не надо недооценивать их влияние не только в Польше, но и в Евросоюзе.

«И не было бы ничего страшного, что Сытник нажил себе врагов в лице Туска и ко, но, по сути, НАБУ залезло в польскую политику, что будет иметь схожие последствия с теми, как в свое время Сытник на пару с Лещенко влезли в американские выборы с делом Манафорта и амбарной книгой Партии регионов», – подчеркивает Денисенко

Если кто-то думает, что Качинский по-достоинству оценит жест Сытника – он глубоко ошибается. Качинский ультранационалист и Украина для него совсем не равноценный партнер. Мы не получим дружбы с ПИСом и рассоримся со второй силой Польше, которую поддержало 47% поляков

Перспективы дела

«В отличие от большинства подобных историй Сытник не козырял миллиардами и мы пока не понимаем, о каких суммах идет речь. Но даже без этого возникает несколько простых вопросов», – отмечает Денисенко.

Первое: дело, по словам Сытника, начали разрабатывать в ноябре прошлого года. Проще говоря, тогда, когда Новак уже уволился и в Польше начались выборы.

Второе: Сытник заявил, что ему все равно, состоится ли экстрадиция Новака. Как минимум, это странно, потому что по всей логике, «преступление» прежде всего совершалось на территории Украины.

Третье: насколько мы понимаем, Новака обвиняют в том, что он давал выиграть каким-то компаниям, а затем через другие, польские компании прокручивал деньги.

«Доказать эту схему после того, как были проведены тендеры через «Прозоро», будет крайне сложно. Очевидно, что дело будет тянуться годами и все это время Украина будет ключевым отрицательным персонажем в польских и даже европейских СМИ», – подчеркивает Денисенко.

Зачем это Сытнику?

Сытник имитирует бурную деятельность потому что понимает, что кресло под ним шатается. И дело Новака, и дело судьи Вовка имеют очень туманные судебные перспективы (в деле ОАСК очень сомнительно будет доказать идентичность разговоров, а без этого дело развалится).

«Более того, сейчас он пробует заигрывать с командой президента и уверяет всех, что он готов к лояльности и полной поддержке тех или иных производств», – подчеркивает Денисенко.

Давайте не забывать, что 7 августа истекает год, как НАБУ не смогло доказать незаконность «Ротердам+». Дело, по идее, должно быть передано в суд.

Справа Новака тягтиметься роками, а ми через Ситника розсваримося з полякамиВ Польщі, як мінімум, половина населення,… Geplaatst door Vadym Denysenko op Dinsdag 21 juli 2020

А там проигрыш, особенно на фоне газовой формулы «Амстердам+» и закупками «Центрэнерго» угля по формуле «Ротердам+».

«Дело Коломойского», обещанное всем, также очень далеко от завершения. Дело Бахматюка – чистая личная месть и это понимают все, кто хоть немножко интересуется этим вопросом», – отмечает Денисенко.

Итак, Сытник имитирует активность и пробует помириться с Офисом президента, чтобы удержаться на должности.

«А поэтому впереди нас ждет еще ряд видосиков, которые практически не будут иметь судебного продолжения. Но могут иметь трагические последствия для нашей внешней политики», – подытожил Денисенко.