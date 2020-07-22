Путин не заинтересован в саммите по Донбассу в Берлине

Кремль не заинтересован в разрешение конфликта на Донбассе и деоккупации этой части Украины. Путин хочет продавить свои условия капитуляции.

Во время совместного брифинга с президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «Российская Федерация тоже не против встречаться» и в ближайшее время мы ожидаем дату встречи в нормандском формате, пишет на страницах издания «Espreso.TV» журналист и публицист Виталий Портников.

«Из Кремля ответили практически сразу: условий для проведения встречи в Берлине нет», – пишет публицист.

Этот комментарий пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова только подтверждает то, что в Москве говорили раньше: «никаких оснований для проведения нового саммита сегодня и при текущей позиции Украины в обозримой перспективе просто нет» (это слова заместителя главы администрации президента России, куратора украинского направления Дмитрия Козака).

«Кстати, Козак комментировал и заявления украинских переговорщиков о том, что возможность саммита существует, отмечал, что это попытка выдать желаемое за действительное», – отмечает Портников.

«Почему же после этих резких заявлений со стороны кремлевских чиновников Зеленский продолжает уверять, что саммит будет?», – добавил он.

А потому, что ему так хочется. Президент Украины живет в собственном мире, который лишь иногда – да и то по недоразумению – соприкасается с реальностью.

«В этом мире нет войны, которая уже давно завершилась в голове президента, а в голове бывшего телевизионного комика, может, и не начиналась вовсе», – подчеркивает Портников.

В этом мире Украина решает экономические проблемы – мешает только високосный год. И в этом мире Зеленский вскоре опять встретится с Путиным и объяснит ему все то, что не успел объяснить в Париже.

«К огромному сожалению, в этом же мире живет большое количество инфантильных и недальновидных избирателей и сторонников Зеленского и власти прожженных популистов», – отмечает Портников.

Да, таких людей все меньше – но они все еще есть и их инфантилизм и упрямое нежелание считаться с реальностью тянут Украину на дно. А если говорить о войне – то на дно кровавой пропасти.

«Только в отличие от Зеленского, у этих людей, как и у прочих их соотечественников, нет ни правительственной дачи в Конче-Заспе, ни кортежа с охраной, ни покровителей-олигархов. Они вынуждены жить в реальном мире», – подчеркивает Портников.

Мире настоящей войны, пандемии, экономического краха.

«И жить в этом мире им становится все труднее – даже если многие из них пытаются этого не замечать. Но жизнь заставит. Реальная жизнь придет к каждому», – отмечает Портников.

«Даже к президенту», – подытожил он.