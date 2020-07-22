Террорист Максим Кривош удерживал тринадцать человек в заложниках на протяжении почти двенадцати часов. А сам процесс его задержания вызвал бурные обсуждения в информационном пространстве.

Правильно ли действовали правоохранители, и стоило ли президенту выполнять требования преступника – разбирался PolitUA.

Штурм был постановочным цирком или проведен правильно?

Сначала у многих возник вопрос, почему спецслужбы не ликвидировали террориста на протяжении дня. Ведь у прибывших в Луцк снайперов было несколько удачных моментов для ликвидации террориста – например, когда он выбрасывал наружу боевую гранату, а также когда пытался сбить полицейский беспилотник.

Опрошенные PolitUA эксперты по безопасности рассказали, что ликвидация террориста снайпером была возможна только на открытой местности – ибо в тех условиях могли пострадать мирные жители в автобусе. Кроме того, допускался вариант детонации и взрыва взрывчатки уже после вероятной ликвидации террориста.

Затем недоумение у обывателей возникло из-за действий группы захвата. Террорист, приняв после переговоров решение сдаться, вышел из автобуса и около минуты спокойно стоял возле него. Затем к нему подошли двое правоохранителей и медик и надели наручники. И только через полторы минуты после задержания Кривоша к автобусу подъехал спецназ на БТРе и начал штурм.

Замминистра внутренних дел Антон Геращенко объяснил появление бронетранспортера и взрыв светошумовой гранаты уже после задержания террориста тем, что под одеждой преступника якобы могло оставаться оружие, поэтому было “принято решение психологически подавлять волю преступника через шумовые эффекты и выстрелы“.

Кроме того, собеседники PolitUA в правоохранительных органах подтвердили существование специального протокола антитеррористических подразделений, согласно которому необходимо применять психологическое воздействие для окончательного обезоруживания террориста.

Кроме того, ряд экспертов считает, что взорвавшаяся светошумовая граната могла быть выброшена наружу из автобуса кем-то из полицейских (у террориста были при себе шумовые гранаты, именно ими он пытался повредить БПЛА). Последние на тот момент уже вошли в салон и могли обнаружить опасный предмет.

Соответственно, именно на этот взрыв, спустя полторы минуты после задержания преступника, и среагировали взрывотехники и бойцы спецназа, немедленно подъехав к автобусу.

На брифинге, который прошел сразу после задержания преступника, замглавы СБУ Руслан Баранецкий заверил, что взрыв, который вызвал так много вопросов, был “инженерным и специально запланированным”.

Действия президента

Многие упрекали Владимира Зеленского в том, что он выполнил требование террориста, записав и опубликовал в социальных сетях видеообращение с призывом “смотреть фильм “Земляне” 2005 года”.

Кроме того, высказывается недоумение касательно того, почему президент лично занимался этим происшествием и лично общался с террористом, убеждая освободить заложников. Ведь таким образом Зеленский показал себя как слабого политика и лидера, которым легко манипулировать.

С другой стороны, не следует забывать о том, что подобные террористические акты в Украине, несмотря на продолжающуюся уже несколько лет войну с Россией, к счастью – огромная редкость.

В Соединенных Штатах Америки – там масштабные преступления не редкость – аналогичные ситуации разрешаются правоохранительными органами на местах. В Российской Федерации, где теракты гремят достаточно часто, их решение – удачное или нет – также лежит на плечах местных силовиков. Но в Украине все иначе, именно поэтому теракт был взят под контроль высшими чинами государства, включая президента страны.

Касательно выполнения требований террориста, не следует забывать, что именно благодаря этой уступке удалось выиграть время, не раздразнив террориста. И ситуация была урегулирована без человеческих жертв.

СБУ и МВД

Судя по сообщения СМИ, в Луцке работали сотрудники МВД, антитеррористического центра при СБУ и спецподразделение “Альфа”.

С террористом общался (передавал воду, а позднее – вывел троих заложников) первый заместитель Главы Национальной полиции Евгений Коваль. В него же и выстрелил террорист – пуля прошла в нескольких сантиметрах от его головы и благодаря этому тот остался жив.

Брифинг для СМИ после успешного задержания преступника давали Арсен Аваков, замглавы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, замглавы Нацполиции Евгений Коваль. Там присутствовал и замглавы СБУ Руслан Баранецкий.

Кто по факту руководил всей операцией, и кто кому подчинялся в процессе освобождения заложников – пока ясно не до конца. Но в медийном пространстве все выглядит так, словно основную работу проделало МВД.

Ранее Politua публиковал полную хронологию захвата автобуса в Луцке.