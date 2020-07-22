В партии “Слуга народа” уже выбирают наиболее вероятных кандидатов в мэры ряда украинских городов. Например, за пост мэра Киева будет бороться народный депутат Ирина Верещук.

В других же городах Украины кандидатуры более нестандартные, сообщает OBOZREVATEL.

Тернополь – Виктор Гевко



В мэры Тернополя от партии “Слуга народа”, по сообщениям в СМИ, собирается баллотироваться Виктор Гевко – актер, шоумен и ведущий. Нужно отметить, что сам комик пока никак не комментировал эту информацию. Ранее Гевко уже работал в политическом поле. Так, в 2015 году он баллотировался в депутаты Тернопольского облсовета от партии Петра Порошенко “Солидарность”, но проиграл выборы. А в 2019 году он был главой избирательного штаба Владимира Зеленского в Тернополе.

Широкой общественности Виктор Гевко известен как комик, актер скетч-шоу “Країна У” и “Одного разу під Полтавою”, участник проекта “Бойцовский клуб” и трехкратный победитель в шоу “Рассмеши комика”.

Сейчас Гевко – капитан команды “VIP-Тернополь”, которая выступает в проекте “Лига смеха”. Также его называют одним из самых популярных ведущих свадеб и корпоративов.

Одесса – Николай Тищенко и Олег Филимонов

Николай Тищенко, проиграв праймериз на пост кандидата в мэры столицы от партии “Слуга народа”, допустил возможность своего участия в выборах одесского мэра. Правда при этом нардеп заверил, что это будет зависеть только от решения Владимира Зеленского.

Последнее, чем на момент публикации запомнился Украине Николай Тищенко – это скандал с принадлежащим ему заведением “Велюр”. Несмотря на всеукраинский карантин, журналисты зафиксировали, как его ресторан свободно посещали политики. Также “Слуга народа” собирается выдвинуть на пост мэра Одессы одного из фронтменов команды КВН “Одесские джентльмены” Олега Филимонова. Пишут, что его кандидатуру якобы одобрил сам Зеленский. В начале июля артист подтвердил слухи о том, что ему предложили выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра Одессы. Однако пока он своего согласия не давал.

Кроме профессионального участия в КВН Олег Филимонов известен всей стране как ведущий и один из основателей телепередачи “Джентльмен-шоу”. В 2014 году Филимонов активно выступал в поддержку Революции достоинства и открыто обвинял Россию в агрессии против Украины. Вместе со своими коллегами артист регулярно устраивает благотворительные представления для военных, которые возвращаются в Одессу из зоны боевых действий.

Черкассы – Александр Скичко

Александр Скичко – украинский телеведущий, пародист, артист и народный депутат Украины – может стать мэром Черкасс. Ранее Скичко был финалистом шоу “Україна має талант”, а также дошел до финала российского шоу “Минута славы”.

Его карьера в России продолжилась в утреннем шоу “Добрый МОНИНГ” на “Муз-ТВ”, но в 2011 году он вернулся в Украину на шоу “Подъем”.

В 2017 году артист женился на младшей дочери украинского миллиардера Леонида Юрушева Елизавете. Юрушев владеет заводом-поставщиком “Укрзалізниці” – “Днепровагонремстрой”, империей гранд-отелей в Киеве и другими компаниями в различных отраслях. Жене Скичко в свою очередь принадлежат отель Fairmont Grand Hotel Kyiv и ресторан VOGUE Cafе.

Днепр – Максим Бужанский



Одиозный народный депутат от “Слуги народа” Максим Бужанский уже заявил, что будет баллотироваться в градоначальники Днепра в независимости от того, кого кандидатом выберет Зеленский.

Изначально Бужанский был известен украинцам как блогер и телеведущий. При этом нардепа регулярно обвиняют в его пророссийских взглядах. Так, в 2014 году он активно выступал против Революции Достоинства и называл ее участников “убийцами Украины”.

Позднее он также признался, что десять лет голосовал за Партию регионов. Беглого президента Виктора Януковича блогер неоднократно называл законно избранным и заявлял, что при нем украинцам жилось лучше. Особое внимание Бужанский уделял советской тематике.

При этом сам Бужанский крайне резко реагирует на подобные обвинения. Например, уже будучи уже народным депутатом, он попал в громкий скандал, назвав журналистку “тупой овцой”, после того, как девушка спросила у тогдашнего лидера партии “Слуги народа” Дмитрия Разумкова, почему ностальгирующий за СССР и временами Януковича Бужанский стал депутатом от их фракции.

Последний громкий скандал с Бужанским связан с предложенным им законопроектом. Документ нардепа предлагает отсрочить переход русскоязычных средних классов на украинское обучение с 2020-го на 2023 год. Кроме того, законопроект предлагал существенно снизить объем украинского на уроках.

Как ранее сообщал PolitUA, ЦИК заявил об угрозе проведению местных выборов в Украине.