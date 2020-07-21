Вместе с паспортами украинцам хотят начать выдавать электронные адреса. На официальный e-mail будут приходить письма и уведомления от органов власти.

Об этом сообщает издание OBOZREVATEL. По их информации, электронный адрес будет автоматически (или по желанию) присваиваться при выдаче паспорта.

Автор законопроекта, народный депутат от партии “Слуга народа” Александр Федиенко пояснил, что это может быть “молчаливым согласием”. Например, в анкету впишут норму, согласно которой украинец не возражает против обработки своих персональных данных и не возражает присвоению электронной почты. Тогда вместе с паспортом будут выдавать и почтовый адрес.

В свою очередь, при обмене паспорта электронную почту будут выдавать только по желанию. Соответственно, гражданин может отказаться от присвоения ему “официальной электронного ящика”. А вот ФЛП и юрлица будут обязаны получить электронную почту. Это будет проходить либо при оформлении (если оно будет происходить после вступления закона в силу), либо при внесении любых изменений в реестры.

Еще одно важное нововведение, которое предлагает этот законопроект: любые уведомления, официальные письма, которые отправляются на электронную почту, будут считаться официально доставленными.

“Письма и/или сообщения, отправленные на официальный электронный адрес, можно считать направленными и официально врученными без дополнительного документального подтверждения их направления и тому подобное”, – говорится в законопроекте.

Плюсы и минусы законопроекта

Автор законопроекта Александр Федиенко уточнил, что эта норма была предложена одним из его коллег. По словам депутата, сама по себе она правильная, но в первую очередь документ разрабатывался для предпринимателей (ФЛП и юридических лиц), которые таким образом смогут общаться с органами власти онлайн.

“Я считаю, что в первом чтении нужно принять любой законопроект. Я однозначно стою на позиции, что, если мы идем в цифровое государство, без этого атрибута не обойтись. Мы же цивилизованная страна, мы развиваемся в сторону электронно-цифровых технологий”, – рассказывает Федиенко.

В свою очередь правозащитник Игорь Степанов также считает, что присвоение электронной почты права украинцев не нарушает. Тем не менее, при этом он считает фикцией норму, согласно которой официальное письмо или сообщение считается доставленным без дополнительного подтверждения.

Также много вопросов к законопроекту возникло в сфере кибербезопасности. Так, эксперт Маргарита Сичкарь пояснила, что в законопроекте не прописано, на какой платформе создадут электронную почту. Нет информации о том, кто будет ее организовывать, сколько это будет стоить бюджету и/или украинцам и кто будет отвечать за сохранность переписки.

“Если это официальная почта, с помощью которой можно будет официально вести переписку, тем более как-либо себя верифицировать, такая почта не может находиться на уже известных платформах. Мы не можем обязать миллионы человек завести почту и при этом не иметь гарантий, что эта платформа надежная, информация не будет никуда сливаться, а сама площадка не закроется через три-петь лет”, – подчеркнула Сичкарь.

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