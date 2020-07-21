Советская «инкорпорация»: как аннексировали Балтию

Путин снова говорит об оккупации и аннексии стран Балтии, как об акте соответствовавшем международному праву. Кремль ищет оправдания оккупации Крыма.

80 года назад парламенты Латвии, Литвы и Эстонии приняли решение о присоединении к Советскому Союзу. Владимир Путин называет этот процесс «инкорпорацией», которая соответствовала тогдашнему международному праву, пишет на страницах издания «Espreso.TV» журналист и публицист Виталий Портников.

«Но Путин лжет», – пишет публицист.

Согласно договоренностям двух союзников по разделу Европы – Гитлера и Сталина – Латвия, Литва и Эстония были отнесены к «сфере влияния» СССР, причем Гитлер немедленно вывез из этих стран немецкое население.

Советский Союз потребовал от Риги, Каунаса и Таллинна согласиться с размещением советских войск на их территории.

«С помощью этих войск и новых оккупационных частей Красной Армии во всех трех странах были произведены государственные перевороты, их правительства смещены. После этого прошли так называемые «выборы» в новые парламенты, к участию в которых были допущены только коммунисты и их союзники», – отмечает Портников.

Но даже в этих условиях жителям оккупированных стран не доверяли: бюллетень в урну бросал не избиратель, а член избирательной комиссии.

«Самое главное – что в предвыборной программе коммунистов не было ни слова о присоединении к СССР, более того – даже сами руководители балтийских компартий и новые «депутаты» об этом ничего не знали, они считали, что будут править новыми «социалистическими странами», – подчеркивает Портников.

При этом решение о присоединению к СССР согласно действующим Основным законам стран Балтии могло приниматься только на референдуме, а вовсе не путем голосования в парламенте.

«Спустя 74 года после этой наглой аннексии Путин повторит сталинские фокусы в Крыму. Верховный Совет автономии не будет иметь никаких законных прав ни для голосования о «независимости» Крыма, ни для решения о присоединении нового «государства» к России», – отмечает Портников.

При этом в Крыму даже не осмелились провести «референдум» о независимости, что ставит под сомнение легитимность решения о его присоединении к России даже с российской позиции.

«Это решение, кстати, противоречило уже не только украинскому, не только крымскому, но и российскому законодательству. Но когда нарушение закона останавливало преступников – Сталина, Путина и их подельников и поклонников!», – подчеркивает Портников

Никакая Конституция Советского Союза не смогла сделать страны Балтии частью этого отвратительного государства – просто для того, чтобы вернуться к примату международного права, пришлось демонтировать сам Советский Союз.

«Возможно, это горькое, но полезное лекарство сработает и в случае с Российской Федерацией: ее демонтаж для восстановления территориальной целостности Украины представляется на сегодняшний день лучшим выходом и для Украины, и для Крыма, и для народов самой России, в том числе и для русского народа», – резюмирует Портников.