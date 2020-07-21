Народные депутаты из украинской политической партии “Европейская солидарность” потребовали у президента Владимира Зеленского и парламентариев воздержаться от созыва внеочередной сессии парламента. На ней могут пересмотреть скандальный “языковой закон” Максима Бужанского.

Соответствующее заявление было опубликовано на сайте политсилы. Депутаты призвали президента занять государственную позицию и не инициировать вынесение этого вопроса на внеочередную сессию.

“Пятая колонна” не оставляет попыток начать фронтальную атаку на основополагающий государственный закон об украинском языке. На прошлой неделе тысячи людей на улицах и эффективные действия фракции “Европейская солидарность” в сессионном зале побудили власть отказаться от рассмотрения изменений в закон о языке. Но от своих планов “пятая колонна” не отреклась и намерена протянуть этот вопрос на внеочередную сессию”, – сказано в заявлении.

При этом народные депутаты напомнили, что это возможно сделать только по инициативе президента или же 150 парламентариев.

“Президент Зеленский неоднократно делал заявления о необходимости пересмотра закона о языке. Это заблуждение, ложная и опасная позиция. Ее еще не поздно исправить. Очевиден конфликт интересов, поскольку сама модель бизнеса Зеленского предусматривает производство русскоязычного шоу и кинопродукта с распространением на рынке Российской Федерации . Но главное не это. Генеральный штаб наступления на язык расположен в Кремле. Там никак не могут смириться с существованием украинского народа, украинского государства и украинского языка. Президент и Верховный Главнокомандующий не может идти в их фарватере”, – подчеркнули в заявлении.

“Европейская солидарность” также обратилась ко всем народным депутатам, прежде всего из провластной фракции “Слуга народа”. Они призвали их не подписываться под обращением о внеочередной сессии, где в повестке дня был бы просмотр языкового законодательства.

“В этом вопросе мы обязаны оставить в полной изоляции промосковскую ОПЗЖ. “Европейская солидарность” предупреждает о массовых акциях протеста в случае, если власть таки пойдет на поводу у реваншистских пророссийских сил и допустит внеочередную сессию по языковому вопросу. Пересмотр закона об украинском языке – это красная линия. Ее нарушение приведет к существенному обострению общественно-политической ситуации, ответственность за которую целиком и полностью ляжет на монобольшинство и лично на Владимира Зеленского”, – заверили народные депутаты.

Как ранее сообщал Politua, под Радой проходили акции протеста против принятия “языкового” закона.