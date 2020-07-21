Закон о сектах: названы главные опасности документа

Нашумевший законопроект о “деструктивных культах”, который разрабатывается в Верховной Раде, не только бесполезен, но и опасен. Потенциально он является покушением власти на свободу воли в Украине.

Такое мнение на своей странице в Facebook выразил экс-народный депутат Евгений Еленский. В частности, он напомнил, что этот законопроект по непонятным причинам разрабатывается в парламентском комитете по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

“Конечно, ветераны российско-украинской войны, треть из которых трудоустроена, а каждый седьмой сталкивается с проблемами при получении медпомощи, просто таки устали без закона о деструктивных культах. Но председатель комитета госпожа Третьякова виртуозно решает ветеранские вопросы (“если человек был на контракте и продавал свою наемную силу для того, чтобы защищать страну, – это был его выбор и только так”), а также творчески подходит к проблемам социальной селекции, надежно защищая нас от созданий “низкого качества”. Если же учесть ее неистовый темперамент (одна переписка с мужем по поводу долгожданных сексуальных утех на новом матрасе чего стоит!), то “сектантам” точно скоро будет плохо”, – пошутил Еленский.

Почему закон не будет работать

Любая попытка законодательно наказать деструктивную/тоталитарную/плохую религию непременно ударит по всем остальным, уверен политик. Это поставит под угрозу любую религию в Украине как таковую.



“Вот как оценивал “тоталитарные секты” законопроект великих предшественников Г.М.Третьяковой – Рыбакова и Лукьянчука (не менее ярких, между прочим, чем она персонажей): “Тоталитарная религиозная секта – религиозная организация деятельность которой направлена ​​на нарушение прав и свобод граждан путем использования мер опасного психологического воздействия; опасное психологическое воздействие – психологическое воздействие и другие манипуляции с эмоционально-волевой сферой человека, с использованием эмоциональных и психологических перегрузок, стрессов, индивидуальной предрасположенности к внушаемости…” Ну, просто приходи в первый попавшийся монастырь, или на изгнание бесов, или на ночные бдения, или же просто на проповедь о чудесах Спасителя и бери их всех теплыми”, – пояснил Еленский.

Почему закон не нужен

“В Украине есть правоохранительные органы и если вы видите явные злоупотребления со стороны условных Мунтяна или Аделаджи, то надо применять Уголовный Кодекс, а не плодить законы, которые в лучшем случае будут неработающими, а в худшем – станут орудием борьбы с неправильными, по скромному мнению власти, религиозными организациями”, – подчеркнул политик.

По его словам, существующих статей УК более чем достаточно не только для борьбы с сектами. Положений Уголовного кодекса достаточно для того, чтобы наказать священнослужителя, который открыто срывает военную мобилизацию, призывает не соблюдать карантинные мероприятия во время пандемии, организует недопущения верующих к их же храму, облагает прихожан принудительными поборами или устраивает притоны в молитвенных зданиях. Другой вопрос в том, что несмотря на наличие нужных статей закона, они просто не используются, а проблема игнорируется.



“На этом бы сосредоточить парламентский контроль, а не на “нейролингвистическом программировании” о котором с таким апломбом рассуждает специалист по авиационным двигателям Г.М.Третьякова и который профильными специалистами наиболее толерантно определяется как “псевдонаучный подход”, а проще – бред”, – призвал Еленский.

Почему закон опасен

“Лет десять назад в Украине как по команде поднялся антисектантский визг. Коварными сектантами, которые затягивают петлю на шее нашей беспомощной перед “деструктивными культами” страны, пугали не только псевдоученые, но и специально обученные люди в погонах. И именно под этот треск создавались военизированные отряды при епархиальных управлениях, по храмам сновали российские эмиссары – будущие военные преступники, формировались все эти самообороны и “казаки”, а паства просто таки закачивалась воинственно антиукраинской идеологией”, – напомнил Еленский.

Он заверил, что антисектантская (а в Крыму еще и антиисламская) кампания в те годы была полноценной и широкомасштабной операцией прикрытия. И вполне возможно, что таковой окажется и нынешний законопроект.

“И последнее. Судя по ее заявления, госпожа Третьякова понимает под деструктивными религиозными организациями такие, которые исповедуют доктрину, противоречащую национальным интересам государства. Так вот, под это определение полностью подпадает одна религиозная организация, с которой нынешняя власть вроде бы и не ссорится…” – подытожил политик.



Після того, як до мене потелефонували дві колеги і три журналісти з приводу розробки «Слугами» законопроекту про… Опубликовано Viktor Yelenskyi Понедельник, 20 июля 2020 г.

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