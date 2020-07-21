Планы на Украину: Путин уже списал Зеленского

Портников заявил, что Зеленский стал для Кремля «бывшим президентом Украины». Публицист рассказал, что задумал Путин после встречи советников в Берлине.

Президент Владимир Зеленский стал для руководителя Кремля Владимира Путина «бывшим президентом Украины». Такое мнение высказал в своей статье на страницах издания «Вот Так.TV» журналист и публицист Виталий Портников.

По словам журналиста, Путин перестал верить в возможность навязать Зеленскому мир на своих условиях и теперь переходит к стратегии дискредитации Зеленского.

«Текст, опубликованный в телеграм-канале Рамзана Кадырова, вызвал предсказуемо эмоциональную реакцию в украинских социальных сетях», – пишет публицист.

«Почему глава Чечни вдруг вспомнил о позабытом уже эпизоде своего появления в одной из программ «95 квартала» и извинениях, которые принес после этого появления руководитель коллектива Владимир Зеленский (юмористы показали плачущего Кадырова, а потом оказалось, что это запись с похорон его отца)?», – добавил он.

И ведь далее в сообщение главы Чечни Рамзана Кадырова прямо заявляется, что только нацлидер России Владимир Путин способен остановить «гражданскую войну» в Украине.

«Почему в посте Кадыров вспоминает не только об этом извинении, но и о необходимости «позвонить Владимиру Владимировичу Путину и объявить, что заканчиваете с этой гражданской войной на востоке Украины»? Что это вообще было?», – отмечает Портников.

Между тем, если выстроить в один ряд события, которые стали происходить после берлинской встречи советников руководителей стран «нормандской четверки», никакой сложности в понимании происходящего нет.

«Судя по всему, для Кремля эта встреча, на которой присутствовали и заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак, и глава офиса президента Украины Андрей Ермак, стала своеобразным рубиконом – проверкой «договороспособности» Владимира Зеленского в российском понимании этой самой договороспособности», – подчеркивает Портников.

Что произошло после саммита

Сразу же после переговоров Дмитрий Козак дал пространное, достаточно откровенное и необычайно жесткое интервью «ТАСС», в котором назвал поведение украинской делегации «театром абсурда».

«После этого Владимир Путин собрал совещание с постоянными членами российского Совбеза, на котором обсуждалась ситуация на Донбассе и российско-украинские отношения», – отмечает Портников.

Одновременно с жестким заявлением против политики Зеленского выступило руководство пророссийской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», возглавляемой главным лоббистом путинских интересов в стране Виктором Медведчуком.

«А вскоре и сам Медведчук выступил с большим интервью, в котором обвинил Зеленского в том, что тот «потакает» интересам жителей Западной Украины, которая за него никогда не голосовала (это неправда, Зеленский во втором туре выборов президента одержал победу и в Ивано-Франковской, и в Тернопольской областях)», – подчеркивает Портников.

Произошло серьезное обострение на линии разграничения между украинскими и российскими силами на Донбассе – вплоть до расстрела группы, которая должна была забрать тела убитых украинских солдат.

«Путин использовал разговор с канцлером Ангелой Меркель, общавшейся с ним по поводу событий в Ливии и Сирии, для выдвижения новых претензий к Зеленскому и попытки оформить эти претензии как совместную позицию Москвы и Берлина (было заявлено только в сообщении Кремля, но не подтверждено пресс-службой федерального канцлера)», – отмечает Портников.

Путин работает над заменой Зеленского

На этом общем фоне пост Кадырова – всего лишь небольшая часть общей пропагандисткой кампании по дискредитации Владимира Зеленского в глазах как самих россиян, так и пророссийской части украинского электората.

«Сам Зеленский еще пытается сохранять осторожность – в частности, даже в реакции на расстрел украинских военных и на годовщину уничтожения россиянами малайзийского пассажирского самолета он практически не упомянул о самой России как о виновнице этих преступлений», – подчеркивает Портников.

Но это – напрасные старания. После встречи советников в Берлине можно констатировать, что для Кремля Владимир Зеленский стал бывшим президентом Украины.

«Примерно так же, как стал для Путина бывшим президентом Украины после берлинского саммита «нормандской четверки» в октябре 2016 года Петр Порошенко», – отмечает Портников.

Именно с этого времени после двухлетних попыток склонить Порошенко к соглашениям на российских условиях Путин стал работать не над договоренностями с ним, а над его заменой – что, собственно, и воплотилось в усиление напряженности на фронте, консультации Кремля с украинскими олигархами, совместную работу Кремля и олигархов по дискредитации Порошенко и триумфальную победу Владимира Зеленского.

«А теперь Зеленскому предстоит пройти ровно тот же путь – только, возможно, быстрее. В Кремле решили ставить на скорый приход к власти уже «настоящих» пророссийских сил – того же Медведчука и его соратников», – подчеркивает Портников.

И хотя финал плана может и не удастся, на отношение к самому Зеленскому это не повлияет – его будут всячески дискредитировать, унижать, компрометировать. Словом,«валить».

«И пост Рамзана Кадырова – просто небольшая заметка на полях путинского плана. Таких событий будет еще очень много», – подытожил Портников.