Россия уже сосредоточила на территории оккупированного Донбасса более двух тысяч единиц различной военной техники и десятки тысяч личного состава. Кроме того, Кремль продолжает наращивать пограничную группировку ВС РФ.

Об этом в интервью сайту “Сегодня” рассказал представитель Главного управления Минобороны Вадим Скибицкий. При этом, по его словам, общая конфигурация российских оккупационных войск в т.н. “Л/ДНР” почти не меняется с 2016 года.

“Созданы и действуют первый и второй армейские корпуса, штатная численность которых около 35,5 тыс. человек, 480 танков, 860 боевых бронированных машин, 940 артиллерийских систем и минометов, около 200 РСЗО (ракетные системы залпового огня). Известно, что с 2016 года там произошло усиление артиллерии – дополнительно были завезены противотанковые комплексы, артсистемы. При этом мы постоянно отмечаем поддержание количества вооружения и его боевой готовности. К примеру, наши бойцы уничтожили две САУ противника, и однозначно вскоре с территории России будут доставлены новые артустановки”, – рассказал Скибицкий.

Он также добавил, что на Донбасс массово свозят курсантов из военных училищ. Например, такие “студенты” из артиллерийской академии Санкт-Петербурга были замечены украинской разведкой в ОРДЛО.

“Они постоянно там были в 2017-2018 годах и реально проходили практику в боевых условиях. Особенно касалось это преподавателей, потому как преподаватель должен передавать свой опыт. Кстати, те генералы и офицеры, которые первыми заходили на Донбасс, серьезно поднялись по карьерной лестнице. Они сейчас как минимум командующие армиями, заместители командующих округами, они в высшем военном эшелоне”, – подчеркнул представитель ГУР.

Как сообщал Politua, террористы на Донбассе понесли тяжелые потери.