Скандальный законопроект “О медиа” Верховная Рада в ближайшее время рассматривать не будет.

Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков на итоговой пресс-конференции 20 июля. По его словам, возможно вопрос принятия этого документа поднимут снова только в сентябре.

При этом Разумков отметил, что законопроект вряд ли будет принят в первом чтении. По его мнению, он требует существенной доработки. Более того, спикер подчеркнул, что не может сказать, что поддерживает все нормы этого закона.

Підсумкова пресконференція голови ВР України Дмитра Разумкова Підсумкова пресконференція голови ВР України Дмитра Разумкова Опубликовано 5 канал Понедельник, 20 июля 2020 г.

Напомним, многие журналисты и блогеры требовали от украинской власти не принимать законопроект “О медиа”. По их мнению этот документ превратит Национальный совет по вопросам ТВ и радиовещания в мегарегулятора всех СМИ страны.

Как сообщал Politua, Верховная Рада приняла закон о внешней разведке.