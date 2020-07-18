Пленки Вовка: о чем не говорят вслух?

НАБУ получило безграничную власть над судьями, которые перепуганы и готовы будут принимать или не принимать любые решения, что бы не повторить судьбу Вовка.

Раскрутка пленок председателя ОАСК имеет один важный аспект, о котором не говорит пока никто, пишет на своей странице в Facebook экс-нардеп, политолог Вадим Денисенко: у нас может стартовать глобальный передел системы воздействий на суды.

«Вопрос в том, кто возглавит этот процесс. Кроме того, в ближайшее время может быть заблокирован не только Окружной административный, но и Конституционный суд и Высший совет правосудия», – пишет политолог.

Пленки ОАСК, конечно, усиливают роль Сытника в силовой системе Украины. Но как только мы начнем переводить эту историю в парадигму «Сытник борется с плохими судьями», мы сразу отойдем от истины.

«Пленки Вовка на этом этапе нужны были Сытнику только для двух целей: чтобы заблокировать Конституционный суд, который должен вынести решение о неконституционности его назначения, и как попытка сблизиться с президентом, чтобы удержаться на должности», – отмечает Денисенко.

Но за этими мелкими вещами есть другая, более важная вещь: у нас может стартовать полный передел судебной системы.

«И, между прочим, все это совпало с анонсированной судебной реформой от Саакашвили, которая сведется к ряду несущественных новаций и одному очень важному моменту: в Верховном суде предложат создать отдельную антикоррупционную палату, и тогда решения для ручного НАБУ Высшего антикоррупционного суда будут оспариваться в такой же ручной окончательной инстанции», – подчеркивает Денисенко.

Но давайте обо всем по порядку.

1. После таких громких обвинений, по всей логике, должны были бы быть задержания и подозрения не только четырем судьям ОАСК, но и другим персонажам этого дела.

«Но этого не произошло. Почему? Либо Сытник очень спешил по каким-то причинам, либо на самом деле перед нами крутят кино», – отмечает Денисенко.

Действительно, юридически это очень сложное дело, довести его до какого-то решения суда невозможно меньше чем за год-полтора. А поэтому сейчас было принято решение перейти в пиарплоскость и выдавать информацию по капелькам.

«Хотя, судя по масштабам пленок у нас уже вчера должны были бы задержать хотя бы 30-40 фигурантов и «выбивать» из них показания», – подчеркивает Денисенко.

«Сейчас выглядит так, что почему-то был ускорен процесс обнародования пленок, но как сделать полномасштабную акцию НАБУ не понимает, поэтому и остановилось пока на сливе информации и подозрении ограниченному кругу людей», – добавил он.

Между прочим, пока судьи под подозрением, они имеют право выносить решения.

2. Пленки, если они являются подлинными, показывают, что под сомнение можно ставить решение самого ОАСК, а также Конституционного суда и Высшего Совета правосудия (ключевой дисциплинарный орган для судей).

«Сейчас важно будет увидеть политическое заявление, которое может сделать исключительно президент или кто-то по его команде: будет ли сейчас объявлено о начале перезагрузки, как минимум этих органов судебной власти», – отмечает Денисенко.

Без такого заявления, смысла делать слив пленок Вовка просто не было.

3. Если мы предположим, что такое заявление будет, главный вопрос, который встанет перед всеми нами: кто станет драйвером судебной реформы и станет ли условным «Портновым-2».

Плівки Вовка. Про що не говорять вголосРозкрутка плівок голови ОАСК має один важливий аспект про який не говорить поки… Geplaatst door Vadym Denysenko op Vrijdag 17 juli 2020

«И это на самом деле является самым интересным во всем этом сливе», – подчеркивает Денисенко.

4. И напоследок, маленькая вишенка на этом тортике. На определенный период времени, как бы ни развивались события дальше, НАБУ получило почти безграничную власть над судьями, которые сейчас настолько перепуганы, что готовы будут принимать или не принимать любые решения.

«К сожалению, пока, все это не имеет никакого отношения к восстановлению честного правосудия и борьбе с коррупцией», – подыиожил Денисенко.