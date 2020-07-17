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Партия “Голос” перешла в оппозицию

Политическая сила разочаровалась в “Слугах народа”.

Политическая партия “Голос” переходит в оппозицию к существующей власти Украины. Такое решение было обосновано разочарованностью в провластной политике.

Позицию своей политсилы озвучила народный депутат Кира Рудик на заседании парламента в пятницу, 17 июля. Ее выступление поддержали все члены фракции, которые на тот момент присутствовали в сессионном зале.

“Мы пришли с большой надеждой и большими планами. За год увидели, что монобольшинство изменило ценностям, которые декларировало. Мы увидели президента, который стесняется сказать, что Россия – это агрессор, и людей, которые не тянут даже на начальников отделов, а их назначают министрами”, – заявила Рудык.

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По ее словам, “Голос” осознал, что конструктив их партии не интересен нынешней власти. Поэтому нужно не помогать ей, а менять ее.

“Пришло время ее изменить. Партия “Голос” переходит в оппозицию к существующей власти. Ваша и наша надежда – только на нас самих”, – подытожила народный депутат.

Как ранее сообщал Politua, в отставку подал глава аппарата Верховной Рады.

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