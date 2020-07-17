Зеленский не успевает доказать, что он лучше Порошенко

Когда мы спорим о Порошенко, и Зеленском – мы спорим о самих себе. Но окончательный вердикт эпохе вынесут только люди свободные от наших переживаний.

В Украине не утихают споры о том, что произошло год назад, в ходе президентских, а потом и парламентских выборов. Однакко это не споры, а циничные дебаты, окончательный вердикт в которых вынесут только будущие поколения, пишет в своем Telegram-канале «Kazarin» журналист и публицист Павел Казарин.

«Собственно, мы даже и не спорим. Спор предполагает интеллектуальную честность – готовность под грузом аргументов признать чужую правоту. Скорее это довольно циничные дебаты, где главное правило – не проиграть», – пишет публицист.

«А потому в ход идут все доступные калибры. Сарказм. Обесценивание. Манипуляции. Эдакий бесконечный пинг-понг, в котором мячик взаимных упреков летает через сетку», – добавляет он.

Год назад на избирательные участки шли самые разные люди. Но все они, так или иначе, делились на две большие группы.

«Те, кто ощущал себя по итогу постмайданных пяти лет скорее проигравшим. И те, кто ощущал себя скорее победившим», – отмечает Казарин.

«Проигравшие» – это вовсе не только коллективный антимайдан. Проигравшими могли ощущать себя те, кто хотели судебную реформу и те, кто хотели доллар по восемь.

«Те, кто мечтали об экономических свободах и те, кто грезили о персональной карьере», – подчеркивает Казарин.

В этом лагере год назад были самые разные люди, но их всех объединяло желание перемен – и они голосовали за Зеленского ради того, чтобы стало лучше.

«Кто-то – чтобы стало лучше стране. Кто-то – чтобы стало лучше им самим», – отмечает Казарин.

Лагерь «победителей» точно так же пестрел мотивациями. Победителями ощущали себя те, кто видел в последних пяти годах окно возможностей для страны и те, кто успел построить свою карьеру.

«Те, кто стремился защитить будущее страны – и те, кто хотел обезопасить персонально себя. Их объединял иной мотив – «чтобы не стало хуже». И потому они шли голосовать во втором туре за пятого президента страны», – подчеркивает Казарин.

Бессмысленно доказывать любому из лагерей степень успешности или неуспешности прожитых пяти лет. Никто никого не сможет переубедить.

«Потому что каждый лагерь будет отталкиваться от собственных эмоций. От собственных изначальных ожиданий. От сотен тысяч деталей, впечатлений и переживаний, которые он испытывал с 2014-го по 2019-й», – отмечает Казарин.

Если ты ощущал себя победившим, то любые слова о «потерянном времени» звучали для тебя как обесценивание. Тебя, твоих усилий и твоей жизни.

«Если ты ощущал себя проигравшим, то любые разговоры о случившихся успехах и прорывах звучали для тебя предложением и дальше оставаться в лагере аутсайдеров», – подчеркивает Казарин.

Весь нынешний спор о Зеленском и Порошенко – это не спор не о фактах, а об эмоциях. Внешне он может выглядеть как разговор о том, чем были для страны последние пять лет. Но в реальности это разговор о том, кем вы себя в эти пять лет ощущали.

«Разочаровавшиеся сторонники шестого президента не перетекают в лагерь пятого. Дело не только в том, что на входе им предлагают процедуру публичного покаяния», – отмечает Казарин.

«Дело еще и в том, что переход «линии фронта» равноценен признанию собственной ошибки. По сути, им предлагают согласиться с тем, что их ощущения времен каденции Порошенко – все равно лучше тех эмоций, что ждут их в эпоху каденции Зеленского», – добавляет он.

А потому точку в этом споре сможет поставить только время. То самое, которое вытеснит наши эмоции и снимет остроту переживаний.

«Через тридцать-сорок лет никому не будет дела до интонаций разговора Порошенко с Путиным. Или до переезда Зеленского на госдачу. Или до кадровых решений обоих», – подчеркивает Казарин.

Станут оценивать лишь их наследство – то, что они оставили стране после себя. Оптика бинокля – которая приближает детали – исчезнет.

А ей на смену придет оптика перевернутого бинокля – та самая, что позволяет увидеть контуры происходившего.

«Википедия будущего не будет писать про наши эмоции и ожидания. Она будет писать про экономические показатели и продолжительность жизни», – отмечает Казарин.

«Про внешнюю политику и золотовалютные резервы. Про томос и рынок земли, про безвиз и освобождение политзаключенных. Те, кто станут ее читать – будут свободны от наших переживаний», – добавил он.

Казарин отмечает, что именно это самая свобода от переживаний и позволит этим людям вынести вердикт целой эпохе.

«И именно они будут выносить вердикты нашей эпохе – как бы нам ни хотелось сделать это самостоятельно», – подчеркивает Казарин.

И потому у Зеленского есть еще четыре года, чтобы доказать, что он лучше своего предшественника. Или ровно столько же, чтобы подтвердить обратное.

«Впрочем, все это будет иметь смысл лишь при условии, что нашу википедию через тридцать лет будут заполнять в Киеве, а не в Москве», – подытожил Казарин