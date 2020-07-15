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В Украине появится новое министерство: детали

Оно займется вопросами стратегических отраслей промышленности.

Кабинет министров Украины собирается создать новое министерство. Оно будет заниматься вопросами стратегических отраслей промышленности.

Об этом на заседании КМУ заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, в ближайшее время соответствующее обращение будет передано в парламент.

На эту должность в правительстве предлагают назначить экс-главу Государственного космического агентства Олега Уруского.

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Шмыгаль также пояснил, что основной обязанностью возможного нового министра будет внедрение новых технологий в вооружение, произведенное в Украине.

Как ранее сообщал Politua, Кабмин назначил нового языкового омбудсмена.

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