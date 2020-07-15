Раскол единства «слуг народа» из-за Бужанского

Как известно «Слуги народа» собирались рассмотреть в Верховной Раде законопроект нардепа Максима Бужанского о языке. Как известно этот закон отменяет обязательное обучение на украинском языке, пишет на страницах издания «Espreso.TV» журналист и публицист Виталий Портников.

«То, что часть депутатов от правящей партии «Слуга народа» не согласилась с провокационным законопроектом своего коллеги по фракции Максима Бужанского и стала собирать подписи под документом, который призывает к отказу за голосование за этот антигосударственный закон – событие беспрецедентное», – пишет публицист.

Конечно, «бунты» в среде «Слуг народа» случались и ранее, но мы видели их результаты на табло для голосований, а не перед ними. И не сталкивались с очерченной политической платформой – да еще и платформой патриотического характера.

«Не говоря уже о том, что все мы прекрасно понимаем: законопроект Бужанского явно поддерживают и в офисе президента Владимира Зеленского, и в кабинете спикера парламента Дмитрия Разумкова», – отмечает Портников.

Без содействия окружения главы государства и председателя Верховной Рады законопроект, в очередной раз пытающийся сыграть на несуществующих «языковых противоречиях» в нашей стране, никогда не попал бы в сессионный зал. Так что выступление части «слуг» – это в прямом смысле слова бунт против власти.

«Этот бунт не мог не произойти рано или поздно. Уже не раз приходилось отмечать, что и окружение Зеленского, и сама фракция «Слуг» – это срез всего украинского общества», – подчеркивает Портников.

Срез, лишенный общих ценностей и целей, объединенных верой в то, что можно добиться чуда с помощью телевизионного комика на уровне избирателей и – когда речь идет о депутатах и чиновниках – использовать популярность Зеленского в качестве возможностидля собственного обогащения и «социального лифта».

«В этом смысле для себя самого, для депутатов-«слуг», для чиновников из офиса Зеленский действительно творит чудо. Простое украинское чудо перераспределения финансовых потоков и доступа к телам олигархов, подлинных правителей деградирующей страны», – отмечает Портников.

Но, тем не менее, это не отменяет того факта, что среди депутатов-«слуг» есть очень разные люди. Есть патриоты своей страны, которым по дороге с «Европейской солидарностью» или «Голосом». Есть патриоты другой страны, которым по дороге с ОПЗЖ. Ну и есть те, кому все равно, кому по дороге исключительно с Зеленским.

Так вот первые две группы не могут не задумываться о своем будущем. О том, что будет, когда Зеленский окончательно потеряет популярность, перестанет быть «социальным лифтом», не обеспечит им условий для дальнейшего карьерного роста.

«В этой ситуации останутся всего две возможности сохранения в политике – патриотическая и антиукраинская», – подчеркивает Портников.

Поэтому уже сейчас одни пытаются протащить антигосударственные законы и усилить напряженность в обществе, а другие стараются сопротивляться и предотвращать провокации своих коллег.

«И этот раскол в среде «Слуг народа» будет только усиливаться и углубляться по мере неизбежного падения популярности и краха популистской власти», – подытожил Портников.