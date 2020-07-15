Русский язык в Украине: названы главные опасности закона

Закон о русском языке, который продвигают в парламенте фракции “Слуги народа” и ОПЗЖ, может привести к эскалации войны на Донбассе.

Об этом в своем видеоблоге рассказал украинский журналист Роман Цимбалюк. По его словам, складывается впечатление, что “Слуги народа” фактически решили отправить украинский народ на “пересдачу”.

“Они решили, судя по всему, что урок 2014 года от Владимира Путина и России в целом, оказался неусвоенным. Потому что 16 июля у нас будет рассмотрен в ВРУ законопроект, который по сути отменяет “лагідну українізацію” и возвращает нас на этап, когда у нас опять возвращается русский язык в украинские школы. И почему я раздосадован и удивлен? Потому что физически я нахожусь в Москве и постоянно слышу истории об ущемлении русскоговорящих. И прекрасно помню, что именно этим фактом обосновывалась российская военная агрессия в Украину. Именно так захватывали Крым и Донбасс”, – пояснил Цимбалюк.

Он уверен, что в случае кооперирования “Слуги народа” и ОПЗЖ, закон сумеют провести через парламент. Но в этом случае депутаты по сути дадут пас в направлении Кремля: “ребята, мы нихрена не поняли за эти годы, можете попробовать защищать нас дальше”.

“Если “Слуги” подымают вопрос о языке – очевидно, они обгадились, что других тем им предложить уже нет возможности. Сначала вам рассказывают, что вас ущемляют, обижают, обкрадывают олигархи, что вам не дают говорить на родном языке. Но в конечном итоге, по урокам Донецка и Луганска, это приведет к тому, что у вас заберут вообще все: работу, свободу передвижения, перспективу, в конечном итоге заберут даже ваших детей”, – подчеркнул журналист.

Если закон “о русском языке” будет принят в нынешнем виде, он существенно поднимет градус политического недовольства. Ведь многие из электората “Слуги народа”, даже будучи русскоязычными, понимают, что в Украине должен быть один государственный язык, уверен репортер.

“Мой прогноз: через четыре года от «слуг» останется только зелёное пятно, и они исчезнут из украинской политики так же стремительно, как и появились”, – подвел итог Цимбалюк.

Ранее Politua рассказывал о заявлении секретаря СНБО Алексея Данилова: он считает, что русский язык в Украине не нужно знать.