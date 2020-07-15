На Донбассе активизировались боевики: у ВСУ много раненых

На протяжении 14 июля, российские террористы нарушили режим прекращения огня на Донбассе 18 раз. При этом были ранены семеро украинских военнослужащих.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС. Там добавили, что трое боевиков были ранены в результате ведения контр-огня.



В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, враг активизировался возле Шумел и Крымского. Агрессор использовал гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Так, в районе ответственности ОТГ “Восток”, по защитникам Авдеевки и Водяного противник вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Из гранатометов были обстреляны украинские опорные пункты возле Марьинки, Гнутово, Талаковки, а вблизи Лебединского и Березовой – из крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, рядом с населенным пунктом Новомихайловка, вооруженные формирования Российской Федерации применили противотанковый ракетный комплекс “Фагот”.

“Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств наши воины прекратили враждебные обстрелы. Оккупанты получили адекватный ответ от Объединенных сил. По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди наших защитников нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой”, – подчеркнули в штабе.

Ранее Politua сообщал о том, как боевики на Донбассе устроили засаду на эвакуационную команду, которой перед этим предоставили “коридор” для эвакуации тела погибшего воина ВСУ.