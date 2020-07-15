14 июля террористы нарушили режим “тишины” 18 раз.
На протяжении 14 июля, российские террористы нарушили режим прекращения огня на Донбассе 18 раз. При этом были ранены семеро украинских военнослужащих.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС. Там добавили, что трое боевиков были ранены в результате ведения контр-огня.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, враг активизировался возле Шумел и Крымского. Агрессор использовал гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Так, в районе ответственности ОТГ “Восток”, по защитникам Авдеевки и Водяного противник вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Из гранатометов были обстреляны украинские опорные пункты возле Марьинки, Гнутово, Талаковки, а вблизи Лебединского и Березовой – из крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, рядом с населенным пунктом Новомихайловка, вооруженные формирования Российской Федерации применили противотанковый ракетный комплекс “Фагот”.
“Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств наши воины прекратили враждебные обстрелы. Оккупанты получили адекватный ответ от Объединенных сил. По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди наших защитников нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой”, – подчеркнули в штабе.
Зведення станом на 07:00 15 липня 2020 року
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14 липня збройні формування Російської…
Опубликовано Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation Вторник, 14 июля 2020 г.
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