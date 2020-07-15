Шоу абсурда: Путин разочаровывался в Зеленском

Не один украинский президент не выполнять условий Путина. Такую дистанцию Кремль недавно проходил в диалоге с предшественником Зеленского Порошенко.

Российский президент впервые за долгое время собрал специальное совещание постоянных членов Совета Безопасности, посвященное украинской проблематике, пишет на страницах издания «Радио Свобода» журналист и публицист Виталий Портников.

«Заседание состоялось вскоре после встречи советников глав государств – участников переговоров в «нормандском формате» в Берлине и явилось отнюдь не первым сигналом Кремля по итогам этих контактов», – пишет публицист.

«Первым было пространное интервью заместителя главы администрации президента России и «куратора» украинского направления Дмитрия Козака, весь смысл которого умещается в двух словах – «театр абсурда», – добавил он.

Именно так чиновник охарактеризовал позицию украинских переговорщиков, и не стоит искать за этими словами проблески конструктивности и желания договориться с Киевом, даже если кто-то в Киеве и не теряет надежды, что сможет договориться с Москвой.

«Встреча с членами Совбеза – это уже обсуждение конкретных действий после того, как оказалось, что договариваться не о чем. Но все комментарии после этой встречи демонстрируют нарастающее разочарование Владимира Путина от диалога с Владимиром Зеленским», – отмечает Портников.

Такую же дистанцию Кремль еще недавно проходил в диалоге с предшественником Зеленского Петром Порошенко. Когда Порошенко был избран главой государства, он воспринимался в Кремле как умеренный политик со связями в российском истеблишменте – не то что спикер парламента Александр Турчинов и премьер Арсений Яценюк, которых поспешили объявить лидерами «партии войны».

«Но когда оказалось, что Порошенко вовсе не собирается превращать оккупированный Донбасс в «государство в государстве», настаивает на продолжении санкций против России и называет ее государством-агрессором, то лидером «партии войны» объявили уже самого Порошенко и прекратили с ним контакты», – подчеркивает Портников.

Зато появилась надежда, что новый президент, обвинявший своего предшественника в нежелании завершить войну с Россией, будет благоразумнее. Теперь и этой надежде приходит конец.

«В Москве обвиняют украинское руководство в стремлении выйти из Минских соглашений, выражают неудовольствие в связи со словами Зеленского о причинах Второй мировой войны и дают понять, что без прямого диалога с руководителями «народных республик» никакого прогресса в переговорах не будет», – отмечает Портников.

Желание Зеленского обсуждать статус Донбасса с переселенцами, вынужденными покинуть родные места после российской агрессии, Дмитрий Козак назвал «анекдотическим».

«Вишенкой на торте стало транслируемое российскими медиа письмо руководителей партии депутата Верховной рады Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа – За жизнь», в котором Зеленского обвиняют в продолжении политики своего предшественника, обмане избирателей и призывают уйти в отставку», – подчеркивает Портников.

Письмо это связано не только с кремлевским разочарованием, но и с предстоящими осенью местными выборами: «ОПЗЖ», рейтинг которой неуклонно растет за счет пророссийской части электората Зеленского и его партии Слуга народа, стремится окончательно закрепится в нише «единственного настоящего» друга Кремля и «защитника русскоязычных», что может позволить партии закрепиться в восточных и юго-восточных регионах страны.

«А в центре и на западе победителем вполне могут оказаться партия Европейская солидарность Порошенко и близкие к ней силы национал-демократического спектра», – отмечает Портников.

Как ни странно, такие последствия фиаско Зеленского вполне могут устраивать Путина, уже привыкшего играть на рояле разделенной Украины. Но никаких подвижек в решении российско-украинского кризиса они все равно не создадут.

«Ни один украинский президент не сможет пойти на условия, которые выдвигает Кремль, потому что выполнение этих условий, сопряженных с фактической утратой суверенитета и «балканизацией» Украины, приведут его к политическому краху», – подчеркивает Портников.

У пророссийских сил все равно есть электоральный потолок, ограниченный сейчас 30−35 процентами: да, эти силы могут влиять, но не могут решать за всю остальную страну.

«При этом если Кремль решится на новые территориальные захваты, то Москва только уменьшит количество потенциальных избирателей пророссийских сил, «переведет» их по ту сторону линии разграничения, как это уже произошло с жителями Донбасса и Крыма», – отмечает Портников.

И поэтому, как ни парадоксально это прозвучит, для того чтобы вернуть в Украину российское влияние в его «домайданных объемах», Киеву нужно вернуть и Донбасс, и Крым – электорат одного только Донбасса просто уже не справится.

«Но поскольку о возвращении территорий речи не идет, Кремлю и дальше придется переговариваться с украинскими президентами, которые не будут иметь ни возможности, ни мандата пойти на капитуляцию», – подчеркивает Портников.

Имена этих президентов могут меняться, но суть – разочарование Кремля каждым новым хозяином кабинета на Банковой улице и продолжение российско-украинского конфликта – не изменится.

«Потому что дело не в том, кто на Банковой, а в том, кто в Кремле. И пока в Кремле Путин, и украинцам, и россиянам нужно научиться жить в условиях этой бесконечной войны, которую не остановят ни экономические проблемы, ни пандемия», – подытожил Портников.