Легализация игорного бизнеса в Украине: что случится после принятия закона

Теперь в Украине может появиться пять “Лас-Вегасов”.

Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла закон, которым легализовала казино в Украине. Что изменится в стране с принятием этого документа, разбирался politua.

Где появятся казино в Украине

Для того, чтобы создать казино, букмекерский пункт или зал игровых автоматов – обязательно получение соответствующей лицензии.

Залы игровых автоматов теперь разрешено размещать в отелях категории 3, 4, 5 звезд (всего в Украине около 380 таких отелей).

Букмекерские пункты аналогично разрешено открывать только в гостиницах.

Казино разрешено открывать только в “пятизвездочных” отелях и загородных комплексах отдыха, площадь которых – не менее десяти тысяч квадратных метров.

Правительство получило право создать специальные территориальные игорные зоны (украинский аналог Лас-Вегаса) – там можно будет размещать любое игорное заведение. Подобные зоны должны находиться за пределами населенных пунктов. Их может быть не больше пяти на всю страну.

Игорное заведение должно находиться на расстоянии не менее пятисот метров от школ.

Интернет-казино в Украине

Новый закон также разрешает в Украине работу интернет-казино и онлайн-игровых автоматов, а также сетевых букмекерских контор. Для их создания тоже требуется наличие лицензии.

Лицензии на игорный бизнес

Казино

Лицензия на деятельность казино будет выдаваться на пятилетний срок. В Киеве ее цена будет равна 60 тысячам минимальных зарплат (по состоянию на 1 января года выдачи лицензии). В 2020 году эта сумма равна 283,4 миллиона гривен. В других населенных пунктах Украины цена лицензии составит 30 тысяч минимальных зарплат (141,7 миллиона гривен).

Кроме того, каждая лицензия на игорный стол с кругом рулетки стоит 175 минимальных зарплат (826,5 тысяч гривен) в год. За один игровой стол без рулетки – 90 минимальных зарплат (425 тысяч гривен). Ежегодная плата за лицензию на игровой автомат – всего шесть минимальных зарплат (28,3 тысяч гривен).

Букмекерская контора

На проведение букмекерской деятельности (как в букмекерском пункте, так и в сети интернет) лицензия также выдается на пять лет. Ее цена – 30 тысяч минимальных заработных плат (141,7 миллиона гривен). Ежегодный размер платы за лицензию на букмекерский пункт составляет 30 минимальных зарплат (141,7 тысяч гривен).

Зал игровых автоматов

Пятилетняя лицензия на проведение азартных игр в залах игровых автоматов обойдется в 7500 минимальных зарплат (35,4 миллиона гривен). Ежегодная плата за лицензию на игровой автомат составляет шесть минимальных зарплат (28,3 тысяч гривен) за один игровой автомат. При этом в одном зале должно быть размещено как минимум пятьдесят таких автоматов. Всего же одна лицензия позволяет разместить 250 игровых автоматов.

Как будет регулироваться деятельность казино в Украине

Вводится система лицензирования деятельности в сфере азартных игр.

деятельности в сфере азартных игр. Размер платы за лицензии будет зависеть от вида игры, количества игрового оборудования и расположения игорного бизнеса.

будет зависеть от вида игры, количества игрового оборудования и расположения игорного бизнеса. В государственном бюджете будет создан специальный фонд поддержки медицины, спорта и культуры – именно туда будут поступать платежи за игорные лицензии.

поддержки медицины, спорта и культуры – именно туда будут поступать платежи за игорные лицензии. К финансовому состоянию организаторов азартных игр будут предъявляться жесточайшие требования с целью гарантирования выплат выигрышей .

. Владельцем казино может быть только украинское юридическое лицо .

. Резидентам государства-агрессора запрещено иметь игорный бизнес в Украине.

иметь игорный бизнес в Украине. Будет создан реестр лиц , доступ в казино для которых ограничен (также известный как “реестр лудоманов”).

, доступ в казино для которых ограничен (также известный как “реестр лудоманов”). Будет создана Комиссия по регулированию азартных игр.

Ограничения для казино в Украине

Играть в казино могут только лица достигшие возраста в 21 год . Проверять это будет охранник на входе в заведение, требуя паспорт;

. Проверять это будет охранник на входе в заведение, требуя паспорт; За ведение игорного бизнеса без лицензии теперь предусмотрена уголовная ответственность : штраф от 170 до 680 тысяч гривен, от 680 до 850 тысяч гривен при повторном нарушении, или лишение свободы.

: штраф от 170 до 680 тысяч гривен, от 680 до 850 тысяч гривен при повторном нарушении, или лишение свободы. Работники правоохранительных органов за бездействие или “крышевание” игорного будут наказываться лишением свободы на срок от 6 до 8 лет.

за бездействие или “крышевание” игорного будут наказываться лишением свободы на срок от 6 до 8 лет. Увеличивается круг лиц, которые могут обратиться в суд с заявлением об ограничении (внесении в “реестр лудоманов”) для члена семьи.

Как закон повлияет на ситуацию с казино в Украине

В Верховной Раде считают, что легализация игорного бизнеса положительно повлияет на обстановку в стране. В частности:

Из-за необходимости получать лицензию количество игровых залов и автоматов уменьшится примерно в двадцать раз .

. Наличие легальных казино будет стимулировать развитие гостиничной инфраструктуры , ведь новые гостиницы будут иметь преимущества – владельцы получают бесплатную лицензию на игорный бизнес.

, ведь новые гостиницы будут иметь преимущества – владельцы получают бесплатную лицензию на игорный бизнес. Около четырех дополнительных миллиардов гривен в год государственный бюджет будет получать на медицину, спорт, образование и культуру.

в год государственный бюджет будет получать на медицину, спорт, образование и культуру. Рынок покинут откровенно уголовные и “серые” операторы .

. В Украину могут прийти новые зарубежные операторы игорного рынка, а также зарубежные игроки.

игорного рынка, а также зарубежные игроки. Первые два года после легализации казино, операторы игорного рынка полностью освобождены от уплаты налогов – но за лицензию придется заплатить.

Мнения о легализации игорного бизнеса

Фракция “Голос” не голосовала за закон. По словам депутата этой партии, Ярослава Железняка, текущая редакция законопроекта делает игорный бизнес доступным каждому, а не только состоятельным гражданам.

Марьян Заблоцкий, депутат от фракции “Слуги народа” заявил, что закон о легализации не будет работать без внесения изменений в Налоговый кодекс Украины, так как в настоящее время любая выплата игроку облагается по ставке НДФЛ 18% плюс военный сбор 1,5%. Политик уверен, что налоговые изменения будут приняты осенью.

Депутат “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко уверен, что вместо Лас-Вегаса Украина получит “казино в каждом подземном переходе”, где деньги будут “проигрывать те, у кого их нет”.

Как сообщал politua, закон о легализации игорного бизнеса в Украине был принят 14 июля 2020 года.