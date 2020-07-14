Минские переговоры: в чем «прокол» Резникова?

Зеленский сосредоточил контроль над Минскими переговорами в руках своего Офиса президента и Кабмина. Об этом ярко свидетельствуют заявления Резникова.

Все ведущие переговорщики от Владимира Зеленского высказали свои негативные мысли о Минских соглашениях. Более того, вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Козак вообще заявил, что слова вице-премьера Алексея Резникова в Кремле трактуют как выход Украины из минского формата, пишет на своей странице в Facebook экс-нардеп, политолог Вадим Денисенко.

«Поговорил со своим знакомым, известным дипломатом, который на правах анонимности объясняет нынешнюю ситуацию следующим образом», – пишет политолог.

Далее Денисенко приводи слова своего собеседника.

«Думаю, что здесь нет никакой игры», – говорит собеседник Денисенко.

Собеседник Денисенко особо подчеркивает роль Алексея Резникова в нынешних Минских переговорах по Донбассу с Россией и реализации ранее достигнутых соглашений. Именно он стал «причиной» очередного демарша Дмитрия Козака.

«С украинской стороны – это мнение Резникова, который хоть и ватный тип, но понимает, что украинская власть сделать все, что хотят в Москве, просто не может себе позволить», – отмечает собеседник Денисенко.

«Между прочим, он лично также не готов под это подписаться. Кроме того, за это интервью Резников уже получил по голове от Ермака», – добавил он.

Ведь следует понимать, что Кремль ни йоту не готов отступать от своих планов в отношение Украины, а не только Донбасса.

«С российской стороны – это неизменная позиция Путина, которую на этот раз озвучил Козак. Россиянам выгодна любая ситуация: или минский формат в нынешнем состоянии, или работающий минский формат, или развал этого формата. А Украина в состоянии цугцванга: чтобы не сделала – все будет плохо для государства», – подчеркивает собеседник Денисенко.

«Здесь самое страшное – что это дело не решается по дипломатическим каналам, что обезопасило бы от военной эскалации и обострения. Так, как это работает во всех замороженных конфликтах», – добавляет он.

Про Мінські угоди. За що Рєзніков «отримав по голові»Всі провідні переговорники від Зеленського висказали свої… Geplaatst door Vadym Denysenko op Zaterdag 11 juli 2020

Следует особо подчеркнуть, что МИД Украины сознательно устранили из переговорного процесса с Россией. Фактически речь идет об принятие окончательных решений по вопросам взаимодействия с Россией и окончания войны.

«Наша власть сознательно устранила МИД от этого процесса и передала все политикам – Ермаку и Резникову. То есть мы должны все время принимать политические (окончательные, обязывающие, репутационно ответственные), а не дипломатические (промежуточные, предварительные, сознательно не окончательные) решения», – особо подчеркивает собеседник Денисенко.

Подчеркивается, что многие «проколы» современной украинской политики целиком объясняются

«И это все – как из-за отсутствия опыта, так и агентурная работа из Москвы. Поэтому вероятность военной эскалации сейчас высока как никогда и это только на руку Путину», – резюмирует собеседник Денсенко.