Карантин в Киеве могут продлить: причины

Адаптивный карантин, который должен закончиться 31 июля, может быть продлен в Киеве на неопределенный срок. Также это может затронуть и другие области Украины.

Об этом в интервью сайту “Сегодня” заявил начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в г. Киеве Олег Рубан. Он пояснил, что в столице сохраняется стабильно высокий уровень заболеваемости COVID-19.

“Ни о каких послаблениях карантина говорить пока не приходиться. На какой срок будет продлен адаптивный карантин после 31 июля, зависит от уровня заболеваемости. Те цифры, которые мы видим и анализируем сегодня, – не радуют. При таких показателях в адаптивном карантине мы будем находиться ближайшие полтора года”, – подчеркнул Рубан.

Он добавил, что Украина перешла к адаптивному карантину, взяв пример со стран во всем мире.

“Нам необходимо разработать порядок для деятельности каждого бизнеса. И усилить наблюдение за группами риска – это люди старше 60 лет и лица с хроническими заболеваниями, чтобы уберечь их от инфекции. Плюс продолжение масочного режима, дезинфекции рук и соблюдение безопасной дистанции”, – подвел итог Рубан.

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