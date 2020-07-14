Массовые протесты в Хабаровске, связанные с арестом местного губернатора Сергея Фургала, не приведут к смене власти или отделению края, как угрожают активисты.

Об этом пишет российский оппозиционер и публицист Борис Стомахин. Он уверен, что готовиться следует к самому лучшему для Кремля исходу.

“Пациент все-таки скорее мертв, чем жив. Слишком уж запущена болезнь, слишком страшной была антиселекция последних 100 лет, не говоря уже обо всем прочем, – настолько, что даже выгода географического положения на дальней окраине империи может не сработать. Конечно, на Дальнем Востоке должны, по идее, жить люди более свободолюбивые и более демократически настроенные, чем в рабской метрополии. За волей ведь всегда бежали куда-то на окраину, будь то Дон, Урал или берег Тихого океана… Но это только в теории; а в реальной жизни тоталитарное давление государства способствовало антиселекции – массированному истреблению лучших и выживанию и размножению худших – в Хабаровске не меньше, чем в какой-нибудь Рязани, иначе просто быть не могло”, – уверен Стомахин.

Кроме этого он перечислил ряд важнейших факторов, которые мешают протестам в Хабаровске превратиться в российский аналог Революции Достоинства.

Кремль молчит

Правоохранительные органы в городе просто не зачищают протестные акции, как это было в Москве перед выборами. Из-за этого градус протеста снижается из-за бездействия и игнорирования властями.

“Видимо, накал акции, не встречающей реального противодействия со стороны государства, будет не нарастать, а снижаться. Масштаб уже – не тысячи, а сотни, иногда достигающие тысячи. Если бы “космонавты” в шлемах и скафандрах били хабаровчан дубинками так, как били они москвичей год назад, по поводу недопуска “оппозиционных” кандидатов в Мосгордуму, – возможно, кривая сопротивления государству шла бы по нарастающей. Но если не сопротивляться – весь пар может без особого напряжения и конфликтов просто уйти в свисток”, – уточнил Стомахин.

Протестующие – часть кремлевской системы

Сам губернатор Фургал, арест которого спровоцировал эти протесты, вряд ли одобрил бы откровенный сепаратизм, уверен Стомахин. Как любой губернатор в РФ, он – часть общей кремлевской системы.

“Еще неизвестно, не добавят ли ему, к убийствам 15-летней давности, еще какую-нибудь политическую статью по итогам этих хабаровских протестов, если жители края таки дадут выпустить весь свой протестный пар в свисток шествий и скандирований. На фоне 20-летнего политического террора и тотальной зачистки политического поля по всей стране – да, внезапный выход 35 тысяч жителей на улицы Хабаровска выглядит круто! Само по себе, как просто голый факт, это событие вроде бы заставляет радоваться и всерьез думать: “Неужели началось?!”. Но дальше становятся заметны детали, которые омрачают это ликование и портят общую картину, – уточняет публицист.

Он напоминает, что жители Хабаровска протестуют за своего губернатора – то есть за представителя Системы! Но ведь то, что “мы его выбрали”, пусть и назло Москве, не делает его ни в какой мере противником Системы, ибо чтобы реально быть ее противником – в регионах империи, особенно на ее окраинах, есть только один канал, одна прямая дорога: сепаратизм и независимость. Кто-нибудь слышал что-то подобное от Фургала, бывшего депутата имперско-реваншистской ЛДПР в Думе, ставшего губернатором якобы в пику Путину и “Единой России”?

“Бывает, и не так уж редко, что форма не совпадает с содержанием, и дойти такое несовпадение может прямо-таки до когнитивного диссонанса. То есть: жители и Хабаровска, и Владивостока пару лет назад, в ходе как бы тоже массового общественного подъема и «протестного голосования», устав от Путина и его шайки, торжественно проголосовали за «ветер перемен» в лице… КПРФ во Владивостоке и ЛДПР в Хабаровске! Они НА ПОЛНОМ СЕРЬЕЗЕ считают, что КПРФ и ЛДПР – это, типа, “оппозиция”, и “протестно” голосуют за нее! Не видя, что это практически то же самое, что и “ЕР” с Путиным, только вид сбоку”, – констатирует Стомахин.

Это не Украина – это “русский мир”

Поддерживая Фургала против (пусть и условно говоря) Путина, уверен Стомахин, население Хабаровского края из рамок имперской парадигмы выходить не собирается. Вопрос об отделении даже не ставится на порядок дня. И тем более такие “православные духовные скрепы” всей кремлевской империи, как победобесие и гомофобия, тем более никто не осмеливается опротестовать. К сожалению, от этих “святынь” граждане РФ даже в самом отдаленном и перспективном в смысле независимости региона не откажутся. Так же, как не отказался от них и Фургал, попав в московскую тюрьму. Увы, ментальность сломать и переделать очень трудно, и даже серьезные испытания не всегда к этому приводят.

“Ну и напоследок – не надо забывать, что вообще-то вся эта территория, где сейчас разворачивается очередной акт драмы, то бишь не только Хабаровский край, но и весь “российский Дальний Восток” – это все на самом-то деле земли китайские, ловко оттяпанные у Китая давлением политическим, силовым и дипломатическим еще в XIX веке. Хотя одним из любимых упреков хабаровчан Москве и Путину лично, как доносит интернет, является то, что Китаю были переданы какие-то острова на Амуре, где до этого были их дачи и огороды. Еще один маленький штришок на тему о том, что массовое движение жертв тирании, как ни странно, не всегда оказывается движением праведников и святых за свободу, справедливость и правду…” – подвел итог оппозиционер.

Как сообщал politua, Россия тем временем пытается обвинить Украину в организации массовых протестов в Сербии.