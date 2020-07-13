Борьба за Киев: появились новые участники

Экс-кандидат в президенты Смешко и его партия «СіЧ» примут участие в выборах в Киевсовет. Такое решение было принято политсоветом партии.

Принять участие в местных выборах решил Игорь Смешко со своей политсилой партией «Сила і Честь» («СіЧ»). Такое решение было принято в прошлый четверг на закрытом заседании политсовета. На нем обновили состав, избавившись от «предателей» на парламентских выборах, пишет в своем Telegram-канале «Nachtigal» аналитик «Агентства международных исследований» Игорь Соловей.

«При чем список партии «СіЧ» в Киевсовет возглавит сам Смешко», – пишет аналитик.

«Мало того (публично это еще не анонсировалось), желание Смешка участвовать в избирательной кампании не ограничится Киевсоветом – он также будет баллотироваться на должность мэра Киева!», – добавил он

Этим Смешко может составить Виталию Кличку куда более серьезную конкуренцию, чем любой из кандидатов от власти типа тищенок-дубинских.

«Зачем это самому Смешку?», – задается вопросом Соловей.

Поход в мэры для него – промежуточный этап перед будущими президентскими выборами: он ищет возможность показать людям на практике, что такое «сильная рука», сильная власть.

«Очевидно, что мэрство для Смешка – наилучший способ добраться к президентству: ради имиджа и подготовки к президентским выборам он постарается быть очень хорошим мэром», – отмечает Соловей.

Такой себе польский сценарий, где у нынешнего президента Анжея Дуды чуть не выиграл действующий мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

«Поэтому если Смешко победит, то в первую очередь бросит все силы на борьбу с коррупцией и воровством в Киеве», – подчеркивает Соловей.

«Так что накал страстей на местных выборах в Украине будет нешуточным, сравним по своему уровню с парламентскими», – уточняет он.