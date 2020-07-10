Операция по деморализации проукраинского электората

Украина оказалась в самой сложной за 30 лет своей независимости ситуации. И очередной слив «пленок Деркача» ярко иллюстрирует всю глубину деградации.

Сейчас много кто хочет увязать разные вещи, которые совпали во времени с большой теорией заговоров. Давайте попробуем разобраться, что на самом деле мы имеем и к чему это приведет, пишет на своей странице в Facebook экс-нардеп, политолог Вадим Денисенко.

«Но прежде чем попробовать задавать правильные вопросы о том, что произошло, мы все должны для себя четко понять: слова Деркача о том, что эти пленки ему передали какие-то журналисты, – это миф, точно такой же, как и анонимное письмо с фрагментами амбарной книги Партии регионов, которое поступило Сергею Лещенко, и еще сотни так называемых журналистских расследований», – пишет политолог.

У нас, к сожалению, спецслужбы сливают, – и в основном за деньги отмечает Денисенко, – направо и налево различную информацию в интересах тех или иных клиентов.

«И если мы говорим о пленках Деркача, то это слив информации не от ФСБ или ЦРУ, а, мне кажется, от СБУ или Госслужбы связи», – отмечает Денисенко.

И еще несколько месяцев назад, когда начали появляться все эти сливы, СБУ должна была бы открыть уголовное производство, но, к сожалению, этого не было сделано тогда и не делается сейчас. И не будет сделано, потому что на это нет политической воли.

«Какова главная идея нам навязывается?», – подчеркивает Денисенко.

«На первый взгляд, все просто: со всех сторон нам кричат о том, что Порошенко нас предавал и договаривался за нашими спинами с Путиным. Одним словом, «Деньги на крови» только под другим соусом», – добавил он.

Но, к сожалению, это лишь вершина айсберга. Главная идея, которая навязывается обществу, – это капитуляция. И звучит она примерно так: «Если даже Порошенко так разговаривает с Путиным, то у нас нет другого выбора, как согласиться на все его прихоти».

«За всей этой трескотней о Порошенко стоит четкий и простой расчет: завершить переговоры с ОРДЛО и присоединить их к нам любой ценой. А потом постепенное возвращение Украины в СНГ и новейший СССР», – отмечает Денисенко.

Россиянам не нужно расширять электорат ОПЗЖ – им нужно деморализовать проукраинскую часть общества. И все, что они делают в течение последнего года, – это именно попытки поколебать моральный дух проукраинской в частности и мыслящей в целом части общества. Умные люди должны или убежать, или сдаться.

«Согласован ли этот слив с Путиным?», – подчеркивает Денисенко.

Это один из важнейших вопросов, потому что от этого будет зависеть, будут ли дальнейшие сливы разговоров с Путиным. Пока мы увидели довольно нервную реакцию Пескова и очень вялое освещение в российских СМИ этой истории.

В то же время очень тяжело представить, чтобы подобный слив ФСБ не согласовала на самом высоком уровне. Хотя эксцесс исполнителя никто не отменял.

«Кто из политиков больше всего пострадает от этих сливов?», – отмечает Денисенко

На вопрос, как повлияет эта история на Порошенко, пока нет линейного ответа, ведь здесь замешано очень много неизвестных, начиная от того, какие будут следующие сливы, и заканчивая тем, какую тактику выберет штаб Порошенко.

«Мне кажется, что главным потерпевшим от всей этой истории (и подобных историй, потому что они будут регулярно возникать) станет Владимир Зеленский. Почему?», – подчеркивает Денисенко

Прежде всего потому, что пленки Деркача демонстрируют глобальную слабость власти, которая позволяет вываливать в эфир разговоры президентов. После первой эмоциональной реакции о тоне разговора придет отрезвление, которое приведет к минимальному, но анализу того, как и откуда появились эти пленки.

«На фоне того, что большинство населения и так понимает, что власть слаба и некомпетентна, подобные вещи только усиливают ощущение, что что-то у нас делается не так и страна движется не в том направлении», – отмечает Денисенко.

Во-вторых, потому, что тезис о «хлебе и зрелищах» здесь не работает. Зрелища помогали римским императорам тогда, когда они были режиссерами этих зрелищ. А в этой истории Зеленский статист.

Плівки Деркача. Чи вдасться деморалізувати проукраїнський електорат?Зараз багато хто хоче ув’язати різні речі, які… Geplaatst door Vadym Denysenko op Vrijdag 10 juli 2020

В-третьих, потому, что хлеба становится все меньше, вырваться на заработки за границу все труднее, а тема коррупции снова понемногу возвращается в наше сознание. И ближе к новому году она четко займет свое место в топ-3 проблем государства.

И наконец, есть глобальная проблема, которую пока мало кто понимает, но она начнет нас догонять очень скоро: в государстве практически не существует вертикали власти.

«Управляемость процессами самая низкая за все 30 лет независимости. А пленки Деркача лишь усиливают ощущение отсутствия власти со всеми вытекающими последствиями на всех уровнях», – подытожил Денисенко.