Россия вбрасывает фейки о войне спецслужб Украины

В последнее время спецслужбы РФ, а в частности российская военная разведка (ГРУ) ничем другим своего «верховного» не может порадовать, кроме как регулярными провалами и раскрытыми спецоперациями, от Черногории и до Великобритании, от Германии и до Италии. Где только российское ГРУ не оставило свой след, вымоченный репутационным фиаско, пишет на страницах издания «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Что же до Украины, то здесь практически все направления, от политических (курирование пророссийских политиков неудачников), до стратегических (потеря полного контроля над управлением оккупированными территориями) и агентурных (регулярные аресты и раскрытие российских шпионов украинской контрразведкой), терпели один провал за другим», – пишет военно-политический обозреватель.

А потому ровным счетом не стоит удивляться тому, как курируемые российскими спецслужбами, в том числе ГРУ, пророссийские площадки и говорящие головы в Украине, вроде хорошо нам известной «Дианы Михайловой», подхватили в едином порыве фейковую информацию про обыски в ГУР МО Украины, на предмет наличия незарегистрированного вооружения, взрывчатки и спецсредств. Обыски, якобы проводила контрразведка СБУ.

«При этом подшефные российскому ГРУ площадки одновременно ретранслировали нарратив о ведомственном конфликте украинских спецслужб ГУР МО Украины, СБУ и СВР Украины», – отмечает Коваленко.

Но, что самое интересное, как только данный фейк был вброшен в информационное пространство и, опять же, масштабно подхвачен информационными ретрансляторами, его оперативно опровергли в самом ГУР МО Украины.

«Так, пресс-секретарь ГУР МОУ Николай Красный заявил, дословно: «Это ложная информация, которая никоим образом не подтверждается фактами», – подчеркивает Коваленко.

Однако, несмотря на это официальное заявление, российские ресурсы, подшефные ГРУ продолжают распространять информацию о внутреннем конфликте среди спецслужб Украины, в контексте вброса об обыске в ГУР МО Украины.

«Если честно, весьма забавно наблюдать то, как российская военная разведка, натерпевшаяся в последнее время унижений на большой шахматной доске от ФСБ и СВР РФ в самой России, пытается проецировать проблемы между силовыми структурами РФ, на украинские реалии», – отмечает Коваленко.

Очевидно, что на фоне проведенного ФСБ ареста Ивана Сафронова, являющегося человеком ГРУ и выдвинутого против него обвинения в государственной измене, а так же задержания в Киеве куратора боевиков «ДНР» от ГРУ и вскрытие в информационном пространстве агента «Казбека», неудачникам с Гризодубовой срочно нужно отвлекать внимание плебса сторонними темами.

«И как же не вспомнить Украину, которой стараются заминать практически любой скандал и провал в России», – подчеркивает Коваленко.

А потому, исходя из той волны, что можно уже наблюдать в российском и пророссийском информационном пространстве, организованной буквально в режиме нон-стоп, можно смело утверждать то, что горячую тему внутренней конфронтации силовых структур Украины будут неистово живить гибридным маслом.

«Это позволит российским информационным манипуляторам оказать деструктивное воздействие на социально-политическую обстановку в Украине и скомпрометировать, вызвать взаимное недоверие в среде украинских спецслужб и правоохранительных органов», – отмечает Коваленко.

В итоге, мы сможем наблюдать разыгровку сценария «все против всех», что облегчит деятельность российской агентуры в Украине по дестабилизации социально-политической ситуации.

«Это отвлечет украинские спецслужбы на внутренние проблемы и значительно ослабит направление успешного противодействия планам и намерениям спецслужб РФ, что ранее было возможным исключительно благодаря скоординированным действиям украинских спецслужб и правоохранительных органов», – подчеркивает Коваленко.

Также, в эту многоходовочку российских спецслужб хорошо ложится и сегодняшняя пресс-конференция Андрея Деркача, о чем я уже писал сегодня.

«Как говорится, предупрежден – вооружен. Надеюсь – это так», – подытожил Коваленко.