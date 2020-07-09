Политика

Россия вбрасывает фейки о войне спецслужб Украины

Российские хакеры.

Российские спецслужбы ретранслируют нарративы о ведомственной войне спецслужб Украины. Российские масс-медиа организовали масштабный вброс.

В последнее время спецслужбы РФ, а в частности российская военная разведка (ГРУ) ничем другим своего «верховного» не может порадовать, кроме как регулярными провалами и раскрытыми спецоперациями, от Черногории и до Великобритании, от Германии и до Италии. Где только российское ГРУ не оставило свой след, вымоченный репутационным фиаско, пишет на страницах издания «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Что же до Украины, то здесь практически все направления, от политических (курирование пророссийских политиков неудачников), до стратегических (потеря полного контроля над управлением оккупированными территориями) и агентурных (регулярные аресты и раскрытие российских шпионов украинской контрразведкой), терпели один провал за другим», – пишет военно-политический обозреватель.

А потому ровным счетом не стоит удивляться тому, как курируемые российскими спецслужбами, в том числе ГРУ, пророссийские площадки и говорящие головы в Украине, вроде хорошо нам известной «Дианы Михайловой», подхватили в едином порыве фейковую информацию про обыски в ГУР МО Украины, на предмет наличия незарегистрированного вооружения, взрывчатки и спецсредств. Обыски, якобы проводила контрразведка СБУ.

«При этом подшефные российскому ГРУ площадки одновременно ретранслировали нарратив о ведомственном конфликте украинских спецслужб ГУР МО Украины, СБУ и СВР Украины», – отмечает Коваленко.

Но, что самое интересное, как только данный фейк был вброшен в информационное пространство и, опять же, масштабно подхвачен информационными ретрансляторами, его оперативно опровергли в самом ГУР МО Украины.

«Так, пресс-секретарь ГУР МОУ Николай Красный заявил, дословно: «Это ложная информация, которая никоим образом не подтверждается фактами», – подчеркивает Коваленко.

Однако, несмотря на это официальное заявление, российские ресурсы, подшефные ГРУ продолжают распространять информацию о внутреннем конфликте среди спецслужб Украины, в контексте вброса об обыске в ГУР МО Украины.

«Если честно, весьма забавно наблюдать то, как российская военная разведка, натерпевшаяся в последнее время унижений на большой шахматной доске от ФСБ и СВР РФ в самой России, пытается проецировать проблемы между силовыми структурами РФ, на украинские реалии», – отмечает Коваленко.

Очевидно, что на фоне проведенного ФСБ ареста Ивана Сафронова, являющегося человеком ГРУ и выдвинутого против него обвинения в государственной измене, а так же задержания в Киеве куратора боевиков «ДНР» от ГРУ и вскрытие в информационном пространстве агента «Казбека», неудачникам с Гризодубовой срочно нужно отвлекать внимание плебса сторонними темами.

Читайте также  Как Лавров врал о Будапештском меморандуме

«И как же не вспомнить Украину, которой стараются заминать практически любой скандал и провал в России», – подчеркивает Коваленко.

А потому, исходя из той волны, что можно уже наблюдать в российском и пророссийском информационном пространстве, организованной буквально в режиме нон-стоп, можно смело утверждать то, что горячую тему внутренней конфронтации силовых структур Украины будут неистово живить гибридным маслом.

«Это позволит российским информационным манипуляторам оказать деструктивное воздействие на социально-политическую обстановку в Украине и скомпрометировать, вызвать взаимное недоверие в среде украинских спецслужб и правоохранительных органов», – отмечает Коваленко.

В итоге, мы сможем наблюдать разыгровку сценария «все против всех», что облегчит деятельность российской агентуры в Украине по дестабилизации социально-политической ситуации.

«Это отвлечет украинские спецслужбы на внутренние проблемы и значительно ослабит направление успешного противодействия планам и намерениям спецслужб РФ, что ранее было возможным исключительно благодаря скоординированным действиям украинских спецслужб и правоохранительных органов», – подчеркивает Коваленко.

Также, в эту многоходовочку российских спецслужб хорошо ложится и сегодняшняя пресс-конференция Андрея Деркача, о чем я уже писал сегодня.

«Как говорится, предупрежден – вооружен. Надеюсь – это так», – подытожил Коваленко.

Автор Александр Коваленко
Источник Одесский Курьер

Тоже интересно
Политика

Местные выборы в Украине: названа дата голосования

Политика

Восхождение Шария уверенной поступью на эшафот

Политика

Ультиматум Путина против мирного плана Зеленского

Политика

Путин получил одобрение на правление от народа России

Комментарии
Загружаем...
Кроме того

Местные выборы в Украине: названа дата голосования

Восхождение Шария уверенной поступью на эшафот

Ультиматум Путина против мирного плана Зеленского

1 из 561