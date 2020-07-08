Кабмин назначил нового языкового омбудсмена: кто он

Новым Уполномоченным по защите государственного языка был назначен Тарас Креминь. Кроме него на эту должность претендовали Светлана Бронникова и Святослав Литинский.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель Кабмина в Верховной раде Василий Мокан.

“Сегодня путем рейтингового голосования на должность Уполномоченного по защите государственного языка правительство назначило Креминя Тараса Дмитриевича”, – написал чиновник.

Тарас Креминь: постреволюционный политик, с 2014 по 2019 год был народным депутатом от партии “Народный фронт”. Является профессором Николаевского национального аграрного университета и Николаевского областного института последипломного педагогического образования. На должность омбудсмена претендовал как кандидат от уполномоченного по правам человека.

🇺🇦 Сьогодні шляхом рейтингового голосування на посаду Уповноваженого із захисту державної мови уряд призначив Кременя Тараса Дмитровича. Щиро вітаю та зичу наснаги у вашій роботі! #кадровіпризначення Опубликовано Vasyl Mokan – public page Среда, 8 июля 2020 г.

До него пост языкового омбудсмена Украины занимала Татьяна Монахова. Ее назначили на эту должность в ноябре 2019 года. Но уже в конце апреля 2020 года она заявила, что уходит в отставку.

Как ранее сообщал politua, Верховная Рада лишила Кабмин годового иммунитета.