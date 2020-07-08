Местные выборы в Украине состоятся 25 октября 2020 года. Об этом говорится в проекте постановления Верховной Рады.

Об этом сообщает OBOZREVATEL, который получил копию документа. Согласно этому проекту, в стране пройдут выборы: депутатов в областные, районные в городах и Киевский городской советы, а также Киевского городского головы.

При этом документ исключает возможность проведения выборов на территории как аннексированного Крыма, так и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Уточняется, что выборы в Крыму и на Донбассе могут пройти только при выполнении ряда условий по прекращению российской агрессии:

вывод всех незаконных вооруженных формирований, управляемых, контролируемых и финансируемых РФ, российских оккупационных войск, их военной техники с территории Украины;

восстановление полного контроля Украины на государственной границе Украины;

разоружения всех незаконных вооруженных формирований и наемников, которые действуют на временно оккупированных территориях Украины;

восстановление конституционного строя и правопорядка на временно оккупированных территориях Украины;

обеспечение безопасности граждан Украины, проживающих на соответствующих территориях Крыма и Донбасса, что создаст возможности для соблюдения стандартов проведения выборов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Проект постановления Верховной Рады. Источник: obozrevatel.com

Проект постановления Верховной Рады. Источник: obozrevatel.com



Проект постановления Верховной Рады. Источник: obozrevatel.com

Как ранее сообщал politua, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что выборы на Донбассе сейчас невозможны.