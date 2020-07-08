Восхождение Шария уверенной поступью на эшафот

Попытки Анатолия Шария повысить рейтинг своей партии через заказные избиения ее членов привели к волне расследований деятельности данного блогера.

На прошлой неделе, в телеэфире, поясняя своему собеседнику, взаимосвязь между нападениями на активистов «партии Шария» и кураторами самого же Анатолия, я намекнул на то, что все факты, всплывут на поверхность, пишет на страницах издания «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Тогда мой оппонент назвал мое заявление голословным и занялся словесной беллетристикой, но…», – пишет военно-политический обозреватель.

Но, не прошло и полгода, а сеть уже разрывает слитая переписка Анатолия Шария, с исполнителем заказа на нападение на Никиту Роженко. Верховный суд Украины оставил без удовлетворения жалобу Шария и позволил называть его «кремлевским проектом».

«А под занавес, на злобу адептам и адвокатам ПШ, вышло расследование «Слідство.Інфо» в котором была раскрыта тайна недвижимости «правдоруба-украинофоба» в Испании», – отмечает Коваленко.

Конечно, для многих поклонников Анатолия Шария, свято верящих, что их герой-правдоруб, не подкупный и кристально чистый, живет в скромной двушке на окраине некоего провинциального городка в странах Балтии, стало шоком известие о том, у оного персонажа имеется вилла на «золотом побережье» (Коста-Дорадо) в Испании, стоимостью миллион евро.

«И сообщил об этом, никто ни будь, а ресурс «Слідство.Інфо», которому поклонники Анатолия Шария аплодировали стоя, когда данный проект публиковал материалы, связанные с окружением Петра Порошенко либо Владимира Зеленского», – подчеркивает Коваленко.

«Но, в нынешнем случае, все вдруг поголовно включили режим «Не верю!», – отмечает он.

И вправду, как у блогера, живущего за счет рекламы с его YouTube канала и незначительных донатов, может быть недвижимость площадью 230 квадратных метров на берегу Балеарского моря в нескольких десятках километров от Барселоны, в городке Рода-де-Бара.

«О чем среднестатистический его подписчик и избиратель, даже и мечтать не может!», – отмечает Коваленко

В действительности же все банально просто и отказываются видеть это лишь слепо-глухо-немые потребители информационного фаст-фуда от Анатолия Шария.

«Ведь гонорары за свою работу Толик получает от своих кураторов – ФСБ, поставивших его украинофобскую риторику на свое служение сразу же, после того как данный персонаж покинул нашу страну», – подчеркивает Коваленко.

То, что Анатолия Шария курирует ФСБ, оговаривалось неоднократно и не только украинскими экспертами. А если говорить о недавних заявлениях, то еще до расследования «Слідство.Інфо» бывший сотрудник советских спецслужб Алекс Юсташкевич сообщал, что российские спецслужбы финансируют деятельность Анатолия Шария и используют его для отмывания и легализации денег в Европе, а также для финансирования активных мероприятий спецслужб РФ на территории ЕС.

«И если в украинском информационном пространства данное сообщение имело слабое распространение и резонанс, то в Европе, особенно представители соответствующих структур, на него-то внимание обратили», – отмечает Коваленко.

«И вот, что мы имеем в итоге? Анатолий Шарий провалил возложенные на него надежды по выводу своей партии в Верховну Раду», – добавил он.

Анатолий Шарий слился с организацией нападений на своих же однопартийцев. Анатолий Шарий засветил свою виллу, купленную на деньги от ФСБ. Анатолий Шарий привлек внимание европейских спецслужб как никогда ранее.

«И на фоне всего этого агентурного коллапса кремлевской марионетки, Анатолий Шарий сообщает, что Офис президента Украины якобы заказал его убийство. Исполнителем должен был стать разыскиваемый МВД Украины Александр Золотухин», – подчеркивает Коваленко.

«Эта история, с заказом убийства Шария, явно притянута за уши, на фоне того неистового слива конторы, который произошел по вине Анатолия. Но, одновременно, эта история говорит и о другом…», – добавил он.

Анатолий Шарий ничего не говорит без разрешения ФСБ, а потому, эту историю подготовили и подали говорящей голове на блюдечке с голубой каемочкой.

«Но, подумала ли говорящая голова, что эта очередная порция информационного фаст-фуда может быть его фактическим финалом физического существования?», – отмечает Коваленко.

Очень неудобный и слитый во всех отношениях блогер, заявив о том, что его заказали в ОП Украины, в один прекрасный день может распрощаться с жизнью на одной из улочек, одного из европейских городов.

«И кого в первую очередь обвинят его слепоглухонемые почитатели? Конечно же, не тех, кто все эти годы кормил, холил и лелеял своего питомца, а когда тот превратился в информационную обузу, удачно от него избавились», – подчеркивает Коваленко.

Понимает ли Анатолий Шарий, что он попросту озвучил свой смертный приговор, от своих же работодателей?

«Думаю, что – да. Где-то в глубине продажного подсознания. А потому, единственный его шанс в нынешней ситуации на выживание – возвращение в Украину и чистосердечное признание», – отмечает Коваленко.

«Конечно, это чревато тюремным сроком и тесным общением с почитателями его талантов в застенках мест не столь отдаленных, но это куда лучший вариант, нежели лишняя на пару граммов концентрация свинца, либо рицина, в теле», – резюмирует он.