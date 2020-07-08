В ОПУ уже отреагировали на обвинения.

Одиозный видеоблогер-пропагандист Анатолий Шарий заявил, что Офис президента Украины якобы заказал его убийство.

В своем видеообращении он назвал президента Украины Владимира Зеленского “преступником” и добавил, что соучастниками “организации ликвидации” являются замглавы ОПУ Кирилл Тимошенко и его помощник Сергей Малыхин.

В своем видео Шарий показал написанный от руки текст. На нем якобы запечатлено признание о заказном убийстве.

“Вот это заявление было написано несколько часов назад в испанскую полицию. В данном заявлении некто Александр Золотухин указывает на то, что он получил заказ на политическое убийство блогера Анатолия Шария. Заказ им получен, как он указывает, людьми, которые имеют непосредственное отношение к Офису президента Украины Зеленского”, – говорится в видео.

В Офисе президента Украины уже отреагировали на заявление Шария. Замглавы ОПУ Кирилл Тимошенко подчеркнул, что слова Шария являются абсурдными.

Об этом он заявил в комментарии для издания obozrevatel, добавив, что высказывания Шария направлены только на поднятие собственного рейтинга.

“Все абсурдные высказывания Шария ориентированы исключительно на то, чтобы привлечь к себе внимание любой ценой и поднять свой рейтинг, и рейтинг своей недопартии. На самом деле ни Офису президента, ни президенту лично вообще неинтересно, кто такой Шарий и чем он занимается. Хайп на лжи, создание искусственных конфликтов – вот тактика Анатолия Шария. Она не имеет перспектив, как и любая тактика, построенная на фейках”, – подвел итог Тимошенко.

Как ранее сообщал politua, Анатолий Шарий может беспрепятственно вернуться в Украину.