Ультиматум Путина против мирного плана Зеленского

Сегодня завершается срок ультиматума Путина. Россия выполняет Приднестровский сценарий Козака на Донбассе – мирному плану Ермака и Зеленского пришел конец, пишет на своей странице в Facebook главный редактор издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов.

«Россия по сути выдвинула ультиматум – 6 июля Украина обязана представить план внесения изменения в Конституцию для закрепления особого статуса оккупированных территорий и представить соответствующий план до 6 июля на Трехстороннюю контактную группу. А если нет – то будем присоединять к себе Донбасс, заявляют рупоры Кремля», – пишет журналист.

4 июля президент Владимир Зеленский вполне достойно заявил, что независимой Украине никто не может указывать, явно имея в виду российское требование. Разумеется, на эти изменения Украина пойти не может.

«И Путин прекрасно это понимает, но хочет показать, что не РФ нарушает свои обязательства по выводу войск, а Украина нарушает обязательства, которые выдвинула Москва. Чисто дипломатическая игра в пустые слова. Нужна ли для них Трехсторонняя группа? Можно просто сидеть себе в Zoom и обмениваться пресс-релизами без этих условностей», – отмечает Бутусов.

Сегодня можно констатировать – попытка президента Зеленского установить мир на Донбассе и в Крыму завершилась неудачей. Путин более года имитировал готовность на переговоры, но как только Украина предложила любые компромиссы ради одного – выхода украинских сил на государственную границу с Россией, Путин выдвинул заведомо невыполнимые условия.

«Как я не раз писал, нынешний формат Минских соглашений ни к какому дипломатическому решению привести не может. После закрепления в Конституции РФ неограниченного срока полномочий Путина надеяться на уступки на Донбассе и в Крыму было очень наивно», – подчеркивает Бутусов.

Нет таких случаев в истории, чтобы сильный агрессор сдавался и уходил под воздействием уговоров жертвы агрессии.

«Что хочет Путин? Путин назначил на пост переговорщика по Украине Дмитрия Козака именно для реализации того самого плана, который Козак реализовал в Приднестровье», – отмечает Бутусов.

Это план фактической интеграции жителей и экономики в юридическое пространство РФ без политического признания региона частью РФ. В надежде, что ситуация через лет 20 поменяется и новое более слабое руководство Украины, так же, как это произошло в Молдове, признает оккупацию.

«Да, Россия выполняет Приднестровский сценарий Козака на Донбассе. Россия уже идет по этому пути – раздача российских паспортов в «ЛДНР» идет весьма широко, прежде всего тем, кто поступил на службу в оккупационные войска», – подчеркивает Бутусов.

Путину необходимо дешевое пушечное мясо и время. Приднестровье объявило о своей «независимости» от Молдовы спустя 14 лет «переговоров». Молдова проиграла, и не получила ни мира, ни стабильности, на которые рассчитывала. Проигравший получает и поражение, и позор.

«Поэтому в случае с Украиной имитация мирного процесса Кремлем будет основной стратегией, одновременно с ударами по внутренней политике Украины. Путин не считает Донбасс российской территорией. Путин считает Украину российской территорией», – отмечает Бутусов.

Мы потеряли еще целый год, когда Верховный Главнокомандующий вместо усиления армии пытался посмотреть в глаза – и ничего по этим глазам не понял.

Сегодня президент Зеленский написал, что Славянск освободили шесть лет назад от "незаконных вооруженных формирований". И… Geplaatst door Юрий Бутусов op Zondag 5 juli 2020

Красивые обещания главы Офиса президента Андрея Ермака так и остались словами, проект уговорить Путина не взлетел, как это и предсказывали с самого начала. Однако из полученного опыта надо извлечь правильные уроки.

«Надо принимать стратегию сопротивления – никакой другой стратегии завершить войну нет и быть не может. Прекратить стрелять – значит сдать Донбасс и Крым», – подчеркивает Бутусов.

Для победы надо стрелять так, чтобы выбивать в рамках установленных ограничений то, в чем у Путина самая острая нехватка – людской ресурс.

«Нужна доктрина такой современной ассиметричной войны, необходимы реформы в армии для такой войны 21-го века, и надо вести народ по долгому и тяжелому пути борьбы за свою свободу. История доверила нашему поколению такую честь…», – подытожил Бутусов.