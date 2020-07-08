Путин получил одобрение на правление от народа России

Часто говорят, что президенты второго срока куда свободнее в своих действиях, нежели президенты первого. Это работает и при демократии, и при авторитаризме.

Главе государства больше не нужно думать о переизбрании – это развязывает ему руки и позволяет создавать политическое наследство. Таким подходом принято мерять демократии – но он работает и в авторитарных режимах. Вопрос лишь в качестве этого наследия, пишет в своем Telegram-канале «Kazarin» журналист и публицист Павел Казарин.

«Владимир Путин правит уже двадцать лет, и отныне у него в запасе есть еще шестнадцать. Обнуление сроков открыло для него новый горизонт», – пишет публицист.

«Да, в 2036 году ему исполнится 84 года и он вполне может решить назначить преемника до этого срока, не дожидаясь деменции. Но в любом случае поправки в конституцию развязали ему руки на ближайшие полтора десятилетия», – добавил он.

Причем, форма обнуления сроков сама по себе говорит о многом. Для продления своего правления Владимиру Путину вовсе не нужен был референдум – достаточно решения обеих палат парламента.

«Но вся история с «народным голосованием» – это старая как мир попытка вождя опереться непосредственно на народ. Эдакий референдум о персональном доверии. Сигнал элитам о том, кто тут истинная власть», – отмечает Казарин.

Российский президент при помощи «референдума» не только получал ярлык на княжение. Он еще и заранее делил ответственность со страной за все, что сделает дальше.

«Все «голосование» изначально выстраивалось как плебисцит: одобрение уже случившегося и согласие на готовящееся. России предложили снова подписаться на Путина – и она это, как минимум, с точки зрения избиркомов, успешно сделала», – подчеркивает Казарин.

Время правления само по себе способно становиться пьедесталом. Отныне суммарно Владимир Путин способен просидеть в Кремле 36 лет.

«Чуть больше, чем Екатерина Вторая. Чуть меньше, чем Иван Грозный. Близость к историческим персонажам рождает стремление разговаривать с ними на равных», – отмечает Казарин.

И теперь российский президент будет ковать свое политическое наследство и прописывать себе место в учебниках истории.

«Вполне можно представить, что его внутренний монолог сводится к рассуждениям о том, что никто не помнит, какой при Екатерине Второй был курс гульдена к пиастру – зато все помнят, что она завоевала Крым», – подчеркивает Казарин.

И стоит быть готовыми к тому, что российский президент станет рассуждать точно так же. С той лишь разницей, что оккупацией Крыма его амбиции вряд ли ограничиваются.

«Собственно, он уже дал это понять. Путин вслух говорит о том, что в соседних странах есть территории, которые им не принадлежат. Рассуждает об ущербности советской конституции, позволившей союзным республикам получить независимость», – отмечает Казарин.

Вводит в основной закон своей страны пункт, запрещающий властям возвращать украденные регионы. И если вы хотите знать, каким будет политическое наследие российского президента, то оно перед вами.

«Пока западные партнеры уговаривают Москву переиграть 2014-й год – Кремль намерен переиграть 1991-й. Пока Россию уговаривают вернуться в международно признанные границы – ее власть хочет пересмотреть итоги распада СССР», – подчеркивает Казарин.

Российскому президенту уже нет дела до того, что происходит внутри границ его страны. Он озабочен тем, где именно эти границы пролегают.

«Владимир Путин своего финального срока – это президент ревизии и реванша. Президент вторжений и оккупаций. Это человек, который недоволен влиянием своей страны, а потому готов и дальше погружать мир в хаос. Чтобы по итогу новой турбулентности выторговать России место в «мировом политбюро», – отмечает Казарин.

Ближайшие шестнадцать лет не сулят спокойствия российским соседям. Невозможно договариваться с человеком, который считает вашу страну случайностью и ошибкой. Невозможно искать компромисс с тем, для кого любая ваша уступка будет недостаточной.

«Нет смысла пытаться угодить стране, которая воспринимает договороспособность как проявление слабости. По степени эффективности это напоминает попытку тушить костер бензином», – подчеркивает Казарин.

«И если вам кажется, будто мир с Россией зависит от фамилии украинского президента – у меня для вас плохие новости», – подытожил он